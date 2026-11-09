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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 08:10

Miles de personas esperan en las calles de Buenos Aires la primera misa del papa León XIV

Imagen sin descripción

Buenos Aires, 9 nov (EFE).- Miles de personas esperan este lunes en las calles de Buenos Aires la primera misa que el papa León XIV celebrará en Argentina, en una jornada que comienza con una vista del pontífice al centro de personas con discapacidad Cottolengo Don Orione, en las afueras de la capital.

Por EFE
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Desde la madrugada los fieles comenzaron a concentrarse en distintos puntos de Buenos Aires para encontrar buenas posiciones y poder ver el paso del sumo pontífice, que hará una parte de su recorrido en papamovil.

Numerosos peregrinos acamparon en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, para conseguir un lugar cercano al altar desde el que el papa oficiará la misa a las 11.30 hora local (14.30 GMT).

Con la visita al Cottolengo, León XIV homenajea a su antecesor, el papa Francisco, quien mantenía un vínculo especial con la obra fundada por la congregación de Don Orione y solía visitar este centro de cuidados cuando era arzobispo de Buenos Aires.

Durante su primer discurso en Argentina, el pontífice pidió el domingo justicia social, apoyo público a la educación y la investigación, además de protección para los jubilados y las personas con discapacidad.

“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, afirmó ante el presidente Javier Milei, con quien se reunió durante 40 minutos en la Casa Rosada.

León XIV inició el domingo una visita histórica a Argentina, la primera de un pontífice en casi cuatro décadas a este país

Tras su paso por Buenos Aires viajará el martes a Córdoba y el miércoles visitará Luján, donde se encuentra la basílica de la patrona del país.

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