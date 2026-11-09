ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
17º
Ahora
ver más
17º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
26º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
27º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 00:15

Ministro español Albares: "La comunidad iberoamericana está más polarizada que nunca"

Imagen sin descripción

Madrid, 9 nov (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, ha defendido los resultados de la pasada Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, pero ha reconocido que en estos momentos la comunidad iberoamericana está más polarizada que nunca.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En una entrevista con el diario El País que se publica este lunes, Albares ha indicado que la Declaración de Madrid adoptada al término de la XXX Cumbre Iberoamericana, que tuvo lugar los pasados días 4 y 5 de noviembre, "es un texto de consenso" porque esa es la forma en que deciden los países iberoamericanos dentro de la comunidad, que ha definido como "muy diversa".

No obstante, ha apuntado que "siempre ha habido una gran diferencia ideológica" y que, "en estos momentos (la comunidad iberoamericana) está más polarizada que nunca".

"Por lo tanto, el reto de conseguir ese consenso era mayor. Hemos dejado de lado las guerras culturales y nos hemos centrado en los intereses de nuestros ciudadanos", ha manifestado.

Albares ha defendido que la declaración final de la cumbre contempla, entre otras cosas, una alianza en inteligencia artificial, un mecanismo conjunto para hacer frente a los desastres naturales, la articulación de un espacio de movilidad académica y "un enfoque hacia los ciudadanos en todo lo que toca a la economía de los cuidados".

En cuanto a los recientes ataques verbales que el presidente de Argentina, Javier Milei, pronunció sobre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Albares ha recordado que su Ministerio declaró que "no es digno de la más alta magistratura de una República hermana insultar al presidente del Gobierno de España, a las instituciones españolas, a los españoles".

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
02
Política
Marco Rubio llamó a Pedro Alliana y lo invitó a una próxima reunión
Ver más
03
Economía
Alliana ordena que afectados por Ueno Bank no paguen multas ni recargos tributarios
Ver más
04
Nacionales
Azerbaiyán conmemoró su Día de la Victoria con imágenes en pantallas de Paraguay
Ver más
05
Fútbol
Trinidense golea en casa a Ameliano y sigue dando pelea
Ver más

Te puede interesar