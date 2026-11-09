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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 12:15

Modi reitera a Zelenski su apoyo a la paz antes de las negociaciones con Rusia en Abu Dabi

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Nueva Delhi, 9 nov (EFE).- El primer ministro indio, Narendra Modi, reiteró este lunes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el apoyo de su nación a una resolución pacífica al conflicto en Ucrania, horas antes de comenzar en Abu Dabi unas negociaciones trilaterales entre Kiev, Moscú y Washington.

Por EFE
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"Agradecí al presidente Zelenski por compartir sus perspectivas sobre el conflicto en curso, sus aspectos humanitarios y los diversos esfuerzos para restablecer la paz. Reiteré el firme compromiso de la India de contribuir en todo lo posible hacia una resolución pacífica", escribió Modi en la red social X.

Por su parte, el presidente ucraniano subrayó que la India ha pedido en más de una ocasión el fin de la guerra, incluso directamente al líder ruso, Vladímir Putin.

"Es importante que la India identifique qué medidas puede tomar y qué diálogo puede entablar con otros líderes para ayudar a poner fin a la guerra", escribió en X Zelenski.

Según Kiev, Nueva Delhi está lista para mediar en el establecimiento de corredores de alimentos en el mar Negro, bloqueados tras ataques rusos.

La llamada se produce a pocas horas de que arranquen en Abu Dabi dos días de contactos directos entre delegaciones de Rusia y Ucrania, bajo la mediación de Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, presionara un alto el fuego.

Moscú confirmó este lunes que estará representado por el asesor presidencial Vladímir Medinski, quien también participó en dos reuniones tripartitas celebradas en 2025.

Horas antes de hablar con Modi, el líder ucraniano coordinó posturas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en medio de versiones encontradas sobre el papel que tendrá Bruselas en Abu Dabi.

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