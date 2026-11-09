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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 06:35

Mueren seis niñas en el incendio de una vivienda en el este de Zimbabue

Imagen sin descripción

Nairobi, 9 nov (EFE).- Un total de seis niñas murieron en el incendio de una vivienda en la aldea de Bamhamire, en la provincia zimbabuense de Manicaland (este), informó la Policía de la República de Zimbabue (ZRP).

Por EFE
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"La ZRP está investigando las circunstancias que llevaron a la muerte de seis alumnas en la finca Pferedzai", afirmó el cuerpo policial en un comunicado recogido este lunes por medios locales.

El incendio ocurrió durante la noche del pasado sábado, en unas circunstancias que las autoridades aún no han esclarecido, aunque apuntan a una posible explosión de gas como posible causa del siniestro.

Medios locales publicaron imágenes de la vivienda completamente calcinada en el interior, en las que también se aprecia una parte del techo que se derrumbó.

La Policía espera publicar este lunes más información para esclarecer la tragedia.

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