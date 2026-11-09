Nueva Delhi amanece con niveles de contaminación extremos tras el festival Diwali

Según los datos oficiales de la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB, por sus siglas en inglés), el índice general en la capital india marcaba 371 puntos a las 10:05 hora local (04:35 GMT), situándose de lleno en la categoría de "muy deficiente" (very poor).

Por su parte, el portal de monitoreo independiente indio AQI.in alertó de que la concentración de partículas PM2.5 de las últimas 24 horas -las de menor diámetro y capaces de penetrar en el torrente sanguíneo- equivale de forma estimada al impacto de fumar 20 cigarrillos al día.

Esta misma plataforma, cataloga la calidad del aire en estos momentos como "severa" afirmando que en estos momentos "la exposición prolongada puede causar problemas de salud crónicos o daños en los órganos". También pide evitar las actividades al aire libre.

La situación fue aún más crítica durante la pasada noche, cuando la niebla tóxica rompió la barrera del medidor de este portal y superó los 1.000 puntos de contaminación, entrando en la categoría de "peligroso" (hazardous).

Para intentar contener la constante exposición de los ciudadanos a esta crisis crónica, la ciudad mantiene activa la Fase 3 del Plan de Respuesta Graduada (GRAP III), un protocolo de emergencia oficial que paraliza las obras de construcción no esenciales y restringe la circulación de los vehículos más contaminantes.

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Las autoridades de Nueva Delhi también ordenaron a todas las escuelas del área metropolitana ofrecer clases en línea hasta el quinto grado.

Los picos de contaminación tras la celebración hindú de Diwali, son habituales cada año.

Anoche, los habitantes de la capital india y de otras ciudades de este país celebraron con pirotecnia.

Este año, las autoridades no habían prohibido totalmente la venta y el uso de fuegos artificiales y petardos, pero sí habían recomendado la utilización de la denominada "pirotecnia verde", menos contaminante.