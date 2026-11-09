Nueva Delhi pierde datos sobre contaminación en una noche de polución extrema tras Diwali

Los fallos se produjeron entre las 22.00 del domingo y las 6.00 del lunes, cuando las concentraciones de partículas finas PM2,5 se aproximaban a los 1.000 microgramos por metro cúbico, según un análisis del diario Hindustan Times basado en los registros oficiales.

En 14 estaciones, las últimas mediciones superaban los 900 microgramos, mientras los sensores de otros contaminantes seguían funcionando. Durante esas ocho horas faltó el 42 % de los registros examinados por el periódico, frente al 3,9 % de noches anteriores.

Las partículas PM2,5 son tan pequeñas que pueden penetrar profundamente en los pulmones y su concentración se mide en microgramos por metro cúbico de aire, una unidad distinta del índice de calidad del aire (AQI).

La contaminación extrema también tiene efectos inmediatos sobre la población, con personas que sufren irritación en los ojos y la nariz, dolores de cabeza, náuseas y dificultades para respirar. La exposición prolongada a las partículas más finas aumenta además el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

En la India, el índice AQI va de 0 a 500 puntos y considera "grave" cualquier valor superior a 400. Sin embargo, cuando alcanza su máximo, deja de mostrar cuánto más empeora la contaminación, aunque las concentraciones de partículas sigan aumentando.

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Algunas plataformas internacionales utilizan el sistema estadounidense y prolongan sus cálculos más allá de los 500 puntos, lo que explica que puedan mostrar índices de 900 o incluso superiores a 1.000. Sin embargo, estas cifras no son comparables con las de la escala india.

El índice oficial de Delhi se situó este lunes en 370 puntos, dentro de la categoría "muy mala". Sin embargo, al revisar los registros disponibles, Hindustan Times calculó un índice de 437 puntos, que ascendía a 471 al estimar las horas sin datos, ambos dentro de la categoría "grave".

La cadena India Today registró además concentraciones de hasta 1.727 microgramos de PM2,5 en una estación de Dwarka durante la noche, mientras varias pantallas públicas de información ambiental permanecían apagadas o sin datos.