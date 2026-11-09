ONU: el calentamiento está detrás de una "crisis sanitaria de proporciones pandémicas"

"La crisis climática es ahora una crisis sanitaria mundial de proporciones pandémicas", afirmó el secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, en una rueda de prensa dedicada al Informe global sobre el estado del clima, de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Stiell alertó de que las olas de calor del verano boreal batieron récords y causaron unas estimadas 50.000 muertes en Europa, mientras cientos de millones de personas estuvieron expuestas a temperaturas extremas en el sur de Asia.

El responsable de la lucha contra el cambio climático de la ONU vinculó estos fenómenos con la quema masiva de carbón, petróleo y gas, así como con la deforestación, y destacó los crecientes riesgos del calor para las mujeres embarazadas, los recién nacidos y la salud materna.

"Para demasiadas personas, el cambio climático es mortal", advirtió Stiell.

"En esta cumbre, los países deben elegir: electrificación o conmoción. Adaptar la economía mundial a la era eléctrica o aceptar que los elevados costes de los combustibles fósiles sigan golpeando a las familias, las empresas y los gobiernos, incluidos, por supuesto, los sistemas sanitarios", resumió.

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Por su parte, la secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo, presentó los datos del informe que sitúan los últimos 12 años como los más cálidos desde que existen registros, con 2026 entre los cuatro de mayor temperatura.

Entre enero y septiembre de este año, la temperatura media mundial fue 1,47 grados superior a la de la era preindustrial, pocas décimas menos que el umbral de 1,5 grados del Acuerdo de París de 2015.

Saulo advirtió de que el actual episodio de El Niño, excepcional por su intensidad, podría elevar todavía más las temperaturas y contribuir a que 2027 establezca un nuevo récord mundial.

La secretaria general de la OMM advirtió de que "el episodio de El Niño de 2026-2027 está fuera de todos los registros. Es diferente de cualquier otro fenómeno de El Niño que hayamos observado".

El Niño es un fenómeno climático que se define por un calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial, que altera los patrones atmosféricos y puede provocar sequías, inundaciones y olas de calor en distintas regiones del planeta, además de elevar la temperatura media mundial.

Según explicó Saulo, la temperatura del agua en la región del Pacífico utilizada para seguir la evolución de El Niño podría situarse entre noviembre de 2026 y enero de 2027 cerca de dos grados por encima de lo habitual, casi cuatro veces el umbral de 0,5 grados que se utiliza para identificar ese fenómeno.

El calor acumulado en los océanos, señaló la experta argentina, alcanzó máximos históricos por décimo año consecutivo, mientras el nivel del mar volvió a batir récords, con riesgos crecientes para unos 900 millones de personas que viven en zonas costeras bajas.

Saulo destacó, además, que los países con sistemas de alerta temprana frente a múltiples amenazas aumentaron de 56 en 2015 a 136 en 2025, aunque insistió en la necesidad de mejorar la financiación para proteger a las poblaciones vulnerables.