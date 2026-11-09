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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 04:35

ONU: temperatura global en 2026 se sitúa 1,47 °C sobre la media y podría aumentar en 2027

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Ginebra, 9 nov (EFE).- Las temperaturas globales en lo que va de 2026 se sitúan 1,47 grados centígrados por encima de la media preindustrial, nuevamente cerca de los 1,5 grados fijados como límite por el Acuerdo de París, y 2027 será probablemente aún más cálido, advierte este lunes la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Por EFE
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En su informe global sobre el estado del clima, publicado en coincidencia con la apertura de la cumbre climática COP31 de Antalya (Turquía), la agencia meteorológica de Naciones Unidas vuelve a hacer sonar la alarma sobre indicadores que según su secretaria general, la argentina Celeste Saulo, "se salen de los gráficos".

"Debemos prepararnos para otro año de récords en 2027", alertó, recordando que el actual episodio de El Niño, ligado al aumento de temperaturas y que se está intensificando desde agosto hasta niveles que podrían convertirlo en el más fuerte jamás registrado, suele tener un mayor impacto al año siguiente a su aparición.

La incidencia de El Niño podría añadir, de acuerdo con los expertos, entre una y dos décimas a ese aumento medio de las temperaturas de 1,47 grados que por ahora sitúa a 2026 como el segundo año más cálido en los registros, solo por detrás de 2024, que terminó con un promedio 1,55 grados por encima del periodo preindustrial.

Como recuerda la OMM, los 12 últimos años son los más cálidos de los que se tiene constancia, y los cuatro más recientes encabezan la serie.

El informe también avisa que el nivel del mar ha alcanzado el valor más alto desde que comenzaron los registros, lo que según la secretaria general "plantea riesgos cada vez mayores para los 900 millones de personas que viven en zonas costeras bajas".

Además, la concentración de dióxido de carbono, principal gas causante del efecto invernadero, se situó en 2025 en 426,8 partes por millón, un 53 % más que en la época preindustrial, mientras que la pérdida de masa de los glaciares fue superior a 400 gigatoneladas.

"Con el hielo que perdieron, se habrían podido llenar cinco piscinas olímpicas por segundo durante todo el año", compara la OMM.

La agencia reitera que el calentamiento global, causado principalmente por la acción humana, aumenta la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos.

Recordó en ese sentido los que han azotado al planeta en 2026, desde olas de calor, sequías e incendios que en Europa causaron un exceso de mortalidad cifrado en más de 30.000 víctimas, hasta el espectacular colapso de un glaciar en el Himalaya y la consiguiente crecida que provocó más de 1.300 muertos en Nepal.

"No podemos permitirnos perder recursos, vidas y bienes ante eventos que sabemos que van a ocurrir", subrayó Saulo, quien destacó la importancia de dotarse de sistemas de alerta temprana ante estos desastres.

La ONU se ha fijado el objetivo de que antes de finales del próximo año todos los países del mundo se doten de estos sistemas de alerta, y conforme al informe se ha logrado pasar de 56 Estados con esta infraestructura en 2015 a 136 en 2025, lo que significa que medio centenar aún no lo han conseguido.

La OMM advierte por otro lado que el episodio de El Niño en curso puede exacerbar los riesgos para la salud derivados del aumento del calor, las sequías y las lluvias, lo que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar por primera vez una emergencia sanitaria por los posibles efectos ligados a ese fenómeno.

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