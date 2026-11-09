París ensalza en una muestra a Bruselas como epicentro de vanguardias e ideas en el 1900

La muestra, que estará abierta hasta el 27 de abril de 2027, es la mayor exposición de arte belga en Francia desde hace por lo menos treinta años, cuando el Grand Palais -situado en la acera de enfrente- acogió 'Paris-Bruxelles, Bruxelles-Paris' para explorar el intercambio cultural entre ambas capitales europeas.

"Esta exposición es verdaderamente inédita", señaló este lunes Benjamin Foudral, uno de los comisarios de la exposición y director del museo francés Gustave Coubert, en su presentación a la prensa.

Los doce espacios temáticos en los que se articula la muestra cuentan con un total de 250 obras que combinan una multiplicidad de formatos artísticos como la pintura, escultura, artes decorativas, carteles, joyas, fotografías, artes gráficas y arquitectura, para contar diez años, de 1890 a 1900, de la historia de un joven país en el contexto de la Europa de las secesiones.

"Es el arte total el que surge, el que emerge de una joven generación, un microcosmos de intelectuales, artistas, arquitectos y escritores que conviven sin que se produzcan verdaderas disputas entre grupos. Eso es lo que caracteriza a esta escena belga y lo que realmente inspirará a Europa y la Europa de las artes", apuntó Foudral.

A lo largo del recorrido expositivo, destaca la diversidad de corrientes artísticas que florecen en la capital belga de la mano de grandes artistas como Théo Van Rysselberghe, Fernand Khnopff, Léon Frederic, George Minne, Philippe Wolfers y Victor Horta, entre otros.

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Estilos como el impresionismo, el puntillismo, el luminismo o el naturalismo representan el "alma belga" a través de la exaltación de la naturaleza frente a la creciente industrialización que sufría el país, según los organizadores.

La exposición invita a redescubrir la capital belga a través de la mirada de los artistas que forjaron un nuevo lenguaje visual que acompaña a un contexto político y social caracterizado por el fin del reinado de Leopoldo II, el auge de la industria y las ambiciones coloniales en el Congo.

Con la colaboración de diferentes instituciones belgas como los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica, los Museos Reales de Arte e Historia y la Biblioteca Real de Bélgica, las obras, en su conjunto, integran el arte en la vida cotidiana haciendo de Bruselas una de las cunas del Art Nouveau en Europa.

La directora de la Biblioteca Real de Bélgica, Sara Lammens recalcó la importancia de esta colaboración institucional para poder sacar adelante la exposición y afirmó que "no se trata solo de un préstamo, no se trata solo de que las obras viajen, sino de toda una colaboración previa".