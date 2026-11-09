Piden rescate por datos robados en ciberataque a estratégico túnel entre Italia y Austria

Los piratas informáticos sustrajeron 812 gigabytes de los servidores de BBT SE, el consorcio de instituciones austríacas e italianas que construye la pareja de conductos bajo los Alpes que conectará la ciudad de Innsbruck, en Austria, con Fortezza, en Italia, a unos 55 kilómetros de distancia.

Sumando las galerías de enlace y una circunvalación ya existente, los trenes de pasajeros y mercancías recorrerán un total de 64 kilómetros, convirtiéndola en la conexión ferroviaria bajo tierra más larga del mundo.

La Unión Europea participa en la financiación de esta infraestructura, que forma parte del corredor Escandinavo-Mediterráneo de las Red Transeuropea de Transporte

El consorcio ha asegurado que el ataque no tiene ningún impacto en los trabajos de construcción, que se espera estén listos en 2034, y que sólo afectó a un servidor de intercambio de datos externos.

"La seguridad de las obras en curso no está ni ha estado nunca comprometida, al igual que tampoco peligra la seguridad del futuro tráfico ferroviario", ha indicado en un comunicado BBT SE, participada mayoritariamente por la OBB y la RFI, la empresas estatales de ferrocarriles austríaca e italiana respectivamente.

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Los datos robados consisten en documentos técnicos y administrativos que, según informa la agencia de noticias austríaca APA, ya habían sido hechos públicos en gran parte, como documentos de licitaciones y datos topográficos.

Las autoridades han lanzado una investigación sobre el ataque y la empresa está tomando medidas para evitar situaciones como esta en el futuro, según APA.