Policía haitiana confirma muerte del jefe criminal Mathias Sainthil y de otros pandilleros

La operación, que se llevó a cabo el jueves por la noche en la comuna de Cité Soleil, "con el apoyo de diversas fuerzas de seguridad desplegadas sobre el terreno para combatir a las bandas terroristas, causó heridas graves y mortales a varios miembros de grupos criminales", señaló este lunes la PNH en un comunicado.

"Durante esta ofensiva (...) Mathias Sainthil líder de la banda de Boston, recibió varios impactos de bala y sufrió heridas de gravedad. Posteriormente, falleció en la tarde del viernes 6 de noviembre", agregó la información.

La muerte de un poderoso jefe de las bandas armadas fue divulgada el viernes por el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, quien dijo que "la lucha por liberar el país del yugo de los bandidos continúa con determinación", pero no dio el nombre del abatido, que fue revelado por medios locales y ahora confirmado por la Policía.

"Este cabecilla estaba implicado en numerosos actos delictivos graves, entre ellos asesinatos, masacres contra la población civil, secuestros, robos, violaciones, violencia sexual, destrucción de viviendas y tráfico de armas", indicó la Policía haitiana sobre Mathias Sainthil.

Según el comunicado, "la PNH y las distintas fuerzas de seguridad desplegadas para localizar a estos delincuentes seguirán ejerciendo presión sobre los grupos criminales", con el fin de "reducir su capacidad para sembrar el caos, al tiempo que se recupera el control en zonas que actualmente se encuentran bajo su influencia".

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Las bandas armadas, que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe, son combatidas por la PNH y por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), cuya creación fue autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU.

A esa campaña se sumó el mes pasado un contingente de más de 2.000 solados de El Salvador, enviados por el presidente de ese país, Nayib Bukele, con el pretexto de ayudar en la búsqueda de cuatro militares de esa nacionalidad que hacían parte de la GSF y que están desaparecidos desde el 18 de octubre, tras ser emboscados por bandas armadas en la zona de Santo, en el distrito capitalino de Croix-des-Bouquets.

Fils-Aimé dijo la semana pasada que su Gobierno tiene como objetivo "acabar con el dominio de las pandillas y restaurar la autoridad del Estado" con el apoyo de El Salvador y de la GSF, pero no está claro si la tropa salvadoreña actúa por su cuenta o en coordinación con la PNH y la Fuerza de Supresión de Pandillas.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, afirmó el viernes, en una entrevista con EFE en Madrid, que Fils-Aimé viajará a El Salvador a mediados de este mes para discutir el futuro del contingente del país centroamericano desplegado en Haití, sobre cuyo retorno no hay todavía una fecha fijada.