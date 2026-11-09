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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 10:25

Portugal lanza centro para impulsar resiliencia climática ante auge de fenómenos extremos

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Lisboa, 9 nov (EFE).- Portugal presentó este lunes el Centro de Seguridad Climática y Resiliencia (CSCR), en Lisboa, con el que espera articular la investigación científica con la administración pública y las fuerzas de seguridad, entre otros, para prevenir riesgos climáticos y reforzar la resiliencia de la región.

Por EFE
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El centro fue presentado en un acto en el Centro Cultural de Belém en el que participaron la ministra de Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, y la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, que recalcaron la importancia de invertir en prevención para evitar mayores gastos e impacto del calentamiento global.

"Necesitamos prestar atención al conocimiento, a la ciencia, a la investigación, a los datos, sin esconder algo porque no nos gusta", señaló Ribera, quien defendió que una mayor preparación llevará a menores daños que afrontar en el futuro.

El centro está promovido en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa en colaboración con el Ministerio de Ambiente y otras entidades públicas y privadas.

Durante la presentación la ministra da Graça Carvalho señaló que con este centro se pretende crear "una plataforma nacional de conocimiento, cooperación científica para anticipar los cambios climáticos y reforzar la resiliencia".

Y añadió: "Pretende aproximar la ciencia y la innovación a la decisión sobre políticas públicas, movilizando diferentes competencias para la protección de las poblaciones, de los ecosistemas, de las infraestructuras críticas y los servicios esenciales".

Recordó que, desde que es ministra del Medio Ambiente, cargo en el que lleva cerca de dos años, ha afrontado siete "crisis relacionadas directa o indirectamente por el clima", y en este años se registraron en Portugal nueve olas de calor y un récord de 98 días "bajo este fenómeno".

La directora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa, Conceição Freitas, señaló por su parte que las alteraciones climáticas, como los ciberataques.

"El CSCR nace para convertir ciencia en acción", afirmó la responsable.

Entre las áreas de actuación del Centro se incluirá el análisis y cartografía de los riesgos, el desarrollo de tecnologías de monitorización y sistemas de alerta precoz, la protección de infraestructuras y ecosistemas, la elaboración de recomendaciones para políticas públicas y la formación de profesionales e instituciones.

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