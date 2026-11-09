Producción de autos en México cae un 17,7 % y las exportaciones se reducen un 17,85 %

El resultado implicó 65.125 vehículos menos fabricados frente a octubre de 2025, cuando se produjeron 367.928 unidades, y 56.090 exportaciones menos respecto a las 314.227 unidades enviadas al exterior en el mismo mes del año pasado, según el organismo autónomo.

La caída de las exportaciones se profundizó respecto a septiembre, cuando los envíos al extranjero habían disminuido un 11,85 % interanual, mientras que la producción también acentuó su retroceso, desde el 15,13 % registrado el mes anterior.

En los primeros diez meses del año, la producción de vehículos ligeros sumó 3.254.062 unidades, un retroceso anual del 3,95 % frente a los 3.387.934 automotores fabricados en el mismo periodo de 2025, una diferencia negativa de 133.872 unidades.

Las exportaciones acumuladas alcanzaron 2.786.760 unidades, una caída del 3,28 % frente a las 2.881.399 unidades de enero a octubre de 2025, equivalente a 94.639 vehículos menos.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros, con 2.134.474 unidades, equivalentes al 76,6 % del total durante los primeros diez meses del año.

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Le siguieron Canadá, con 338.401 unidades y una participación del 12,1 %; Alemania, con 75.507 vehículos y el 2,7 %; Brasil, con 50.585 unidades y el 1,8 %, y el resto de países, con 187.793 automotores, equivalentes al 6,8 %.

En contraste con la caída de la producción y las exportaciones, las ventas en el mercado interno aumentaron un 3,1 % anual en octubre, hasta 137.395 unidades, 4.135 más que las 133.260 registradas en el mismo mes de 2025.

Entre enero y octubre, las ventas internas sumaron 1.287.225 vehículos ligeros, un crecimiento del 4,81 % frente a las 1.228.108 unidades del mismo periodo del año pasado, con 59.117 vehículos adicionales.

La información procede del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), que integra datos de veintidós empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y ocho no afiliadas, que comercializan 44 marcas en México.

La industria automovilística es la mayor del país y representa casi el 4 % del producto interior bruto (PIB) nacional y cerca del 20,5 % del PIB manufacturero, según la AMIA.

En 2025, el sector se resintió por la presión derivada de los aranceles de Estados Unidos, que desde abril de ese año aplica un gravamen del 25 % a los vehículos importados, con excepciones vinculadas al contenido estadounidense para los automóviles que cumplen las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Los resultados ocurren además en vísperas de la revisión del T-MEC, en la que México busca reducir el impacto de los gravámenes estadounidenses sobre uno de sus principales sectores exportadores y mantener las ventajas comerciales frente a otras economías.