Ramaphosa pide cooperar entre partidos de Sudáfrica tras su varapalo en elecciones locales

"Nunca se debe dar por sentado que va a ganarse la confianza del electorado en las urnas. Los partidos políticos deben cooperar de buena fe para llegar a un acuerdo sobre la elección de los cargos, de modo que se puedan constituir los consejos (municipales) y estos puedan ponerse a trabajar", afirmó Ramaphosa en su carta semanal dirigida a la nación.

"En aras de una administración local eficaz y responsable, los elegidos deben esforzarse por encontrar puntos en común desde el primer momento, independientemente de sus diferencias políticas", añadió el presidente.

No hizo referencia al mal desempeño en las elecciones del pasado miércoles del CNA (socialdemócrata).

Con el 30,76 % de los votos a nivel nacional, el CNA ganó los comicios pero sufrió un varapalo respecto a la última votación local de 2021, cuando logró el 45,59 % de los votos, entonces ya su peor resultado histórico, que cayó aún más en los comicios generales de 2024, al perder por primera vez la mayoría absoluta con el 40,18 %.

"No sé de dónde provienen estos rumores; es decir, a quienquiera que se le haya ocurrido un rumor así, es un disparate", declaró el mandatario a los periodistas, negando esa noticia, la pasada noche en los márgenes de la ceremonia de la Comisión Electoral Independiente (IEC, en inglés), para anunciar los resultados finales de las elecciones.

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En segundo lugar en los comicios quedó la Alianza Democrática (AD, centro-derecha), segundo partido de la coalición gubernamental y asociado históricamente a la minoría blanca, con el 24,64 %.

Dado que ningún partido obtuvo más del 50 % de los votos en muchas ciudades, el CNA y la AD tendrán que colaborar entre sí o negociar con partidos más pequeños para formar gobiernos municipales con mayoría.

El pasado viernes, antes de que la IEC anunciara los resultados finales, el líder de la AD, Gordon Hill-Lewis, reveló que su formación ya se ha puesto en contacto con otros grupos políticos para iniciar negociaciones.

"Buscamos a socios comprometidos con llevar integridad al gobierno local, estabilidad gubernamental, tolerancia cero con la corrupción, nombramientos basados en el mérito, una gestión financiera sólida y mejoras cuantificables en los servicios básicos", afirmó.

Algo más de 29 millones de personas estaban llamadas a las urnas para elegir entre 136.790 candidatos (incluyendo 546 partidos y candidaturas independientes) para ocupar los escaños de ocho municipios metropolitanos, 44 municipios de distrito y 205 municipios locales.