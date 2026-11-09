República Dominicana registró una inflación interanual de 5,14 %

En cuanto a la inflación registrada mensual registrada en octubre, esta fue del 0,58 %, por encima de la del mes de septiembre, que fue de 0,33 %, informó este domingo el Banco Central (emisor), este domingo en un comunicado.

El organismo dijo que, en cuanto a la inflación subyacente interanual, esta descendió por tercer mes consecutivo hasta situarse en 4,54 % en octubre, para una reducción acumulada de 42 puntos básicos respecto al 4,96 % registrado en junio y julio, permaneciendo dentro del rango meta de 4,0 % ± 1,0 % establecido por el organismo.

La entidad monetaria precisó que la inflación subyacente, que permite extraer señales "más claras" para la conducción de la política monetaria, excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

Al analizar la evolución mensual del índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente a octubre, el Banco Central detalló que la variación registrada respondió principalmente a los incrementos de precios verificados en los grupos de transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos y restaurantes y hoteles, los cuales representaron en conjunto el 83,35 % de la inflación del mes.

El grupo del transporte registró una variación de 1,57 %, siendo el de mayor incidencia en la inflación del mes.

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Este resultado se fundamenta en los aumentos en los precios de las gasolinas regular y prémium y del diésel, dispuestos por el Gobierno, en un contexto de tres meses consecutivos de incrementos en las cotizaciones internacionales del petróleo, asociados a las persistentes tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

Asimismo, contribuyeron las alzas en los precios de los automóviles y en las tarifas de algunos servicios de transporte terrestre. En contraste, se verificaron disminuciones de precios de los pasajes aéreos.

El Gobierno dominicano informó recientemente que ha destinado más de 40.000 millones de pesos (unos 661 millones de dólares) en subsidios a los precios de los combustibles.