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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 05:50

Restablecen actividad en vía ferroviaria Cairo-Asuán tras accidente que dejó siete muertos

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El Cairo, 9 nov (EFE).- Las autoridades egipcias anunciaron este lunes la reanudación de las operaciones en la vía ferroviaria entre El Cairo y la ciudad de Asúan (sur) tras finalizar la retirada de coches dañados por la colisión entre dos trenes que ayer causó la muerte de siete personas y heridas a otras 112, informó un comunicado.

Por EFE
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La Autoridad Nacional de Ferrocarriles de Egipto afirmó en un comunicado que los equipos técnicos "han finalizado la retirada de los coches dañados en la colisión" del domingo, que tuvo lugar a unos 60 kilómetros al sur de El Cairo, en la región de Al Ayyat, en la provincia de Giza.

La nota señaló que el accidente fue causado por una "colisión entre la parte delantera del tren número 134 y el último vagón del tren número 2010", sin dar a conocer más detalles sobre las circunstancias del accidente o la evolución de la investigación.

Tras afirmar que "la fluidez de la vía se ha restablecido y el servicio ferroviario se ha reanudado en la línea El Cairo-Asuán", la autoridad responsable de las vías ferroviarias de Egipto reiteró sus "más sentidas condolencias a las familias de los fallecidos" y sus "deseos de una pronta recuperación a los heridos".

El accidente se produjo en la carretera agrícola El Cairo-Asuán, cerca del cruce de Gerza, en el tramo ferroviario comprendido entre las estaciones de Kafr Ammar y Al Raqqa, y causó la muerte a siete personas y heridas a otras 112, algunas de ellas graves, según las autoridades sanitarias.

La Fiscalía egipcia ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias y las causas de la colisión mediante la intervención de especialistas técnicos, que inspeccionarán el lugar del accidente, analizarán las condiciones en las que circulaban ambos trenes y recabarán testimonios.

El siniestro de domingo volvió a poner de manifiesto los problemas de seguridad que afectan al sistema ferroviario egipcio, donde se han registrado numerosos accidentes a lo largo de los últimos años.

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