Riad prepara peregrinación "cómoda" a La Meca pese a ataques hutíes y tensiones en O.Medio

Varios altos responsables saudíes, incluidos el ministro de Turismo, Ahmed al Jatib, y el jefe de la Aviación Civil saudí, Abdelaziz al Duaiy, ofrecieron este domingo una rueda de prensa para informar de un plan cuyo objetivo -coincidieron- es "garantizar una cómoda" visita a los lugares sagrados, sin referirse a las tensiones y los ataques hutíes.

Al Duaiy destacó que su Departamento ha dedicado seis aeropuertos para recibir a los fieles musulmanes, entre ellos los de Riad y Damman, este último ubicado en la región oriental, y ambos han sido blanco en las últimas semanas de varios ataques con misiles balísticos hutíes que provocaron la muerte de catorce personas.

Otros de los seis aeropuertos son el de la ciudad portuaria de Yeda, así como el de Medina, una urbe que alberga, junto con La Meca, los lugares más sagrados de los más de 1.700 millones de musulmanes del mundo.

"El reino ha dedicado seis aeropuertos para recibir a los peregrinos, entre ellos el de Yeda que el año pasado recibió a 52 millones de pasajeros, una cifra sin precedentes", dijo Al Duaiy.

Indicó que Riad realiza una ampliación en los de Yeda y Medina para elevar las capacidades de sus terminales, dedicadas a recibir sólo a peregrinos, a 16 y 18 millones de personas, y que las autoridades aplicarán un plan de desarrollo similar para el aeródromo de Taif, al este de La Meca.

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Por su parte, el ministro de Turismo subrayó que su departamento ha preparado 40.000 edificios y 400.000 habitaciones para recibir a los peregrinos, lo que -afirmó- "sitúa al reino entre el 10 % de los países con mayor disponibilidad a nivel mundial".

El director de Seguridad Pública saudí, Mohamed al Bassami, dijo que un total de 55 entidades e instituciones saudíes "con 600 planes operativos" coordinan y participan en los preparativos para una "peregrinación cómoda" para el evento religioso, previsto entre el 14 y el 19 de mayo de 2027.

La rueda de prensa, que se celebró en Yeda al margen de una Exhibición y Conferencia sobre la peregrinación, tiene lugar mientras continúa la incertidumbre por la guerra entre EE.UU e Irán, y los ataques hutíes contra las instalaciones energéticas y civiles, incluidos aeropuertos de Arabia Saudí.

Las autoridades saudíes han asegurado en las últimas semanas haber interceptado misiles balísticos lanzados contra La Meca o la vecina Taif, lo que los insurgentes yemeníes han negado, si bien reafirman de cuando en cuando que seguirán sus acciones contra el resto de ciudades saudíes, incluidos los aeropuertos.

Los hutíes, alineados con Irán, dicen que sus ataques contra el vecino norte del Yemen son la respuesta a los bombardeos aéreos que la coalición militar liderada por Riad realiza en el país en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

Debido a las agresiones hutíes Riad se ha visto obligado a cancelar o posponer varios eventos internacionales que iban a celebrarse en reino árabe, entre ellos el foro de inversiones llamado 'Davos del Desierto', la semana de la Moda de Riad o Rally de Arabia Saudí.