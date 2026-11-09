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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 11:45

Ribera: "Debate sobre financiación climática vuelve a cobrar fuerza" en la COP31

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Lisboa, 9 nov (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, consideró este lunes en que el debate sobre la financiación climática volverá a cobrar fuerza en la COP31, que comienza hoy en Antalya (Turquía).

Por EFE
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En declaraciones a periodistas en Lisboa, Ribera recalcó que esta edición de la cumbre pretende "profundizar en la idea de acción", y no tanto en la negociación, en un momento en el que es necesario "acelerar la respuesta climática".

"Seguro que el debate sobre financiación climática vuelve a cobrar fuerza en esta conferencia. Pensemos que la del año que viene será en Adis Adeba, en Etiopía, y las cuestiones de financiación del cambio climático y seguridad son capitales", agregó.

Según las últimas proyecciones de la ONU, el planeta va en camino a un calentamiento de 2,8 grados centígrados a finales de este siglo con las políticas actuales, lejos del límite de 1,5 grados del Acuerdo de París de 2015.

En su opinión, ante el reto de descarbonizar las economías, "lo más sencillo" es "facilitar la electrificación del uso final de la energía, del consumo final de la energía, facilitar la eficiencia, facilitar el ahorro y utilizar las herramientas, las tecnologías de proximidad que no generan nuevas dependencias como son las energías renovables".

Por ese motivo, vio con buenos ojos la propuesta turca de elevar al 35 % la participación de la electricidad en el consumo mundial de energía para 2035, desde el actual 20 %.

Asimismo, consideró que puede ser "un buen momento" para recuperar el debate sobre la transferencia de tecnología y que no sea utilizada como "una herramienta de presión geopolítica".

Otro aspecto que planteó fue la importancia de la adaptación y resiliencia ante el cambio climático, lo que puede atraer inversiones y evitar pérdidas.

"La dedicación de fondos específicos, de transferencia de recurso público de un país a otro sigue siendo importante, pero no es la manera de cambiar el conjunto de la economía global", aseveró Ribera.

Y añadió que es necesario implicar al sector asegurador, las entidades financieras, los bancos de desarrollo y los gobiernos en la búsqueda de inversiones adecuadas para afrontar el cambio climático y evitar que los recursos públicos y privados se destinen a proyectos que puedan quedar obsoletos por no ser compatibles con un «escenario climático diferente».

La Unión Europea quiere que la COP31 de Turquía sirva para implementar los compromisos climáticos, acelerar la transición energética y forjar alianzas, pero avisa de que no asumirá nuevas promesas de financiación en esta cumbre.

"No hay sitio ni apetito para más compromisos financieros (...). No es no", aseguraron el pasado viernes fuentes europeas, en vísperas de la conferencia de Naciones Unidas que se celebra desde hoy en Antalya (Turquía) hasta el 20 de noviembre.

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