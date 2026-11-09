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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 07:55

Rosneft limita la venta de combustible tras ataques ucranianos

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Moscú, 9 nov (EFE).- La cadena de gasolineras Rosneft, controlada de facto por el Gobierno ruso, impuso restricciones temporales a la venta de combustible en varias regiones del país tras los recientes ataques ucranianos contra sus refinerías, informaron este lunes medios locales.

Por EFE
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Las restricciones fueron impuestas en al menos siete regiones rusas. Según medios locales y testimonios de automovilistas, en las ciudades se permite la venta de hasta 30 litros de gasolina por persona y en las autopistas, hasta 50 litros.

Rosneft mantuvo restricciones en sus gasolineras desde el verano hasta mediados de octubre. La suspensión de esas limitaciones duró poco más de dos semanas.

En las últimas semanas, el Ejército ucraniano atacó al menos tres de las 12 refinerías de Rosneft.

La refinería de Samara sufrió un ataque con drones el 30 de octubre; otra instalación en Ufá fue atacada el 31 de octubre y una refinería en la región de Riazán, el 5 de noviembre.

Según fuentes de Bloomberg, Rosneft, que concentra alrededor de un tercio de la capacidad de refinado de petróleo de Rusia, afronta importantes pérdidas financieras debido a los ataques con drones.

Representantes de la empresa dijeron a Bloomberg que incluso unos pocos meses más de guerra con Ucrania podrían causar daños duraderos a la compañía.

Según esas fuentes, la necesidad de reparaciones constantes está elevando los costes hasta niveles difíciles de sostener a largo plazo. Como consecuencia, algunas plantas han ralentizado deliberadamente los trabajos de reparación.

Durante la pasada noche, un ataque masivo contra la región rusa de Leningrado provocó un incendio en una refinería local.

El canal independiente ruso de Telegram Astra identificó como objetivo del ataque ucraniano la refinería Kirishefteorgsintez, perteneciente a Surgutneftegaz, una de las mayores de Rusia.

Esta refinería ya había sido atacada por Ucrania en varias ocasiones y, en mayo pasado, se vio obligada a cerrar temporalmente.

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