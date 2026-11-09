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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 08:35

Rumanía completará hoy la conexión de su central nuclear tras la parada por la sequía

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Bucarest, 9 nov (EFE).- Rumanía completará este lunes la reconexión a la red eléctrica de su única central nuclear, situada en Cernavoda, en el sureste del país, después de que sus dos reactores permanecieran parados durante varios meses ante el bajo caudal del río Danubio, provocado por la prolongada sequía este verano.

Por EFE
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Según informó Nuclearelectrica, la empresa operadora de la planta, la reactivación de la Unidad 2 de la central, que permanece parada desde mediados de agosto, se realizará este lunes.

El reactor de la Unidad 1 fue reconectado a la red eléctrica nacional el viernes pasado y alcanzó su potencia máxima durante las siguientes 24 horas.

La central de Cernavoda, que cuenta con dos reactores y una potencia instalada conjunta de unos 1.400 megavatios (MW), abastece aproximadamente el 20 % de la demanda eléctrica de Rumanía, un país balcánico con unos 19 millones de habitantes.

La Unidad 1 fue desconectada el pasado 28 de julio y la Unidad 2 el 13 de agosto, tras lo cual el país tuvo que recurrir a mayores importaciones de electricidad para garantizar el suministro.

El primer ministro rumano, Luca Niculescu, visitó la central el sábado pasado y afirmó que, para garantizar la independencia energética del país, será necesario diversificar las fuentes de producción y desarrollar masivamente la capacidad de almacenamiento de electricidad.

"Cuanto más avancemos hacia la independencia energética, mejor", subrayó el jefe del Gobierno ante la prensa.

El caudal del Danubio registró este verano niveles excepcionalmente bajos, muy inferiores a los habituales para esta época del año.

La sequía también afectó a la central nuclear húngara de Paks, situada al sur de Budapest, a orillas del Danubio, donde las autoridades tuvieron que adoptar medidas para garantizar la refrigeración de sus reactores.

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