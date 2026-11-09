Rumanía completará hoy la conexión de su central nuclear tras la parada por la sequía

Según informó Nuclearelectrica, la empresa operadora de la planta, la reactivación de la Unidad 2 de la central, que permanece parada desde mediados de agosto, se realizará este lunes.

El reactor de la Unidad 1 fue reconectado a la red eléctrica nacional el viernes pasado y alcanzó su potencia máxima durante las siguientes 24 horas.

La central de Cernavoda, que cuenta con dos reactores y una potencia instalada conjunta de unos 1.400 megavatios (MW), abastece aproximadamente el 20 % de la demanda eléctrica de Rumanía, un país balcánico con unos 19 millones de habitantes.

La Unidad 1 fue desconectada el pasado 28 de julio y la Unidad 2 el 13 de agosto, tras lo cual el país tuvo que recurrir a mayores importaciones de electricidad para garantizar el suministro.

El primer ministro rumano, Luca Niculescu, visitó la central el sábado pasado y afirmó que, para garantizar la independencia energética del país, será necesario diversificar las fuentes de producción y desarrollar masivamente la capacidad de almacenamiento de electricidad.

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"Cuanto más avancemos hacia la independencia energética, mejor", subrayó el jefe del Gobierno ante la prensa.

El caudal del Danubio registró este verano niveles excepcionalmente bajos, muy inferiores a los habituales para esta época del año.

La sequía también afectó a la central nuclear húngara de Paks, situada al sur de Budapest, a orillas del Danubio, donde las autoridades tuvieron que adoptar medidas para garantizar la refrigeración de sus reactores.