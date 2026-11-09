Russell Brand, una carrera cimentada en el desenfreno sexual

Sus seguidores y los medios de comunicación que lo contrataron durante su ascenso en los primeros años del siglo XXI sabían de su promiscuidad, su obsesión por el sexo y su afán de conquista, dado que alardeaba de ello, a menudo en tono jocoso, como sello distintivo de su carrera.

Su abogado, Ian Winter, defendió durante el juicio su inocencia y dijo que su comportamiento libertino y provocador era "producto de su época", mientras que la fiscal, Riel Karmy-Jones, recurrió a frases del propio acusado para evidenciar su actitud misógina hacia las mujeres.

Al término del proceso, el pasado jueves, el detective Andy Furphy de la Policía de Londres declaró que Brand "utilizó su influencia, su estatus y su fama para explotar y cometer delitos sexuales contra mujeres" y que, a medida que crecía su éxito, también lo hacía "su sensación de tener derecho a todo".

Russell Brand ha sido muchas cosas a lo largo de su carrera: cómico, presentador televisivo, actor en películas de Hollywood, comentarista político de izquierdas y de derechas e 'influencer' religioso. Ahora es también un violador convicto.

Este lunes ha sido condenado por un cargo de violación y tres agresiones sexuales contra cuatro mujeres -una admiradora y tres trabajadoras de medios en los que colaboraba-, de las seis que le acusaron en este juicio por hechos ocurridos entre 1999 y 2009, en la cima de su fama en el Reino Unido.

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La Policía investiga actualmente otras dos denuncias de violación, entre ellas la de una chica que tenía 16 años cuando conoció a un Brand de 30.

Winter alegó durante el proceso que las informaciones periodísticas habían "contaminado el pozo de la justicia" y mantuvo que, aunque era promiscuo, su cliente no era un delincuente.

Varias exnovias testificaron que, si bien conocían su vida disoluta, nunca se sintieron coaccionadas. Su actual esposa, Laura Gallacher, le acompañó a menudo en la sala, y declaró en su defensa que, pese a su historial, era "un marido atento y un padre cariñoso".

La joven de 38 años estuvo también hoy a su lado: "Dios mío, te quiero", le dijo antes de que fuera sentenciado. Una vez supo su condena, él murmuró: "Te quiero".

En el juicio, junto a las declaraciones de las víctimas, Karmy-Jones presentó los testimonios de antiguos asistentes y amigos, que dibujaron el retrato de un hombre que anteponía sus deseos a cualquier límite.

La fiscal recurrió a pasajes de 'My Booky Wook' (2007), en el que Brand relataba sin pudor sus aventuras sexuales y su adicción al sexo. "Si quiero algo, ya sea un trabajo o una mujer, apartaré con determinación cualquier obstáculo que se interponga en mi camino hasta conseguirlo", escribió el autor.

En el libro, que incluía relatos de tríos, visitas a clubes de striptease y sexo en baños públicos, resumía así su actitud: "En esencia, antes de eyacular soy capaz de hacer cualquier cosa. Después soy un hombre sudoroso y culpable con una camiseta de tirantes".

Su ex asistente personal declaró que Brand tenía "un apetito sexual descomunal y se acostaba con gente día y noche", y que solía bromear con ella durante la jornada laboral: "¿Puedo ir a follar ahora?". También aseguró que nunca presenció ningún delito.

En una entrevista con la estadounidense Wendy Williams en 2017, el cómico explicó cómo veía las relaciones durante el noviazgo con Gallacher: "Cuando salíamos juntos nos queríamos mucho, pero yo pensaba que el mundo era un parque de atracciones hecho de orgasmos".

Durante el proceso, sin embargo, Brand subrayó que el consentimiento había sido siempre esencial en sus contactos, no "desde una perspectiva moral", sino porque quería sentirse "querido, admirado y que la vida mereciera la pena".

Tras trasladarse a EE.UU. a finales de 2024, después de bautizarse en el río Támesis, el actor, de 51 años, consolidó un imperio digital con millones de seguidores en YouTube, donde se ha erigido en defensor del cristianismo.

Durante el juicio en Londres se le vio en ocasiones con los ojos cerrados y moviendo los labios, como si rezara o meditara, una actividad que podrá mantener entre rejas.