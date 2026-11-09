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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 12:20

Siria dice que el pacto con Riad busca acerar a sus propias tropas y no implica al Yemen

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Damasco, 9 nov (EFE).- El ministro sirio de Exteriores, Asaad al Shaibani, aseguró este lunes que el acuerdo de defensa firmado la semana pasada con Riad busca fortalecer a sus propias fuerzas armadas y reiteró que no contempla el envío de tropas al Yemen, un tipo de plan que negó estén dispuestos a llevar a cabo "en secreto".

Por EFE
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"Siria necesita los conocimientos saudíes para contribuir a la reconstrucción de las capacidades del Ejército sirio", explicó el jefe de la diplomacia en rueda de prensa en Damasco, al agregar que el Gobierno está enfocado en el fortalecimiento de las instituciones tanto civiles como militares, diezmadas tras más de una década de guerra.

Al Shaibani también insistió en que el pacto, rubricado el pasado miércoles durante una visita a Riad del presidente sirio, Ahmed al Sharaa, no incluye el despliegue de tropas en Yemen para apoyar el conflicto que Arabia Saudí libra contra los rebeldes hutíes en favor del Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

"Cualquier plan militar sirio más allá de sus fronteras será anunciado de forma clara y no será llevado a cabo en secreto", zanjó, después de que algunos medios informaran de un potencial envío de fuerzas sirias al Yemen, coincidiendo con la intensificación del conflicto tras un rápido avance de los hutíes.

En la misma rueda de prensa, en la que compareció junto a su homólogo jordano, Ayman Safadi, el ministro indicó que están trabajando para compensar a las siete víctimas civiles de los bombardeos lanzados por Jordania a finales de octubre contra el sur de Siria, en represalia por un atentando previo en una iglesia.

Al Shaibani afirmó que las autoridades jordanas se han mostrado dispuestas a abordar el asunto de forma "rápida y decisiva", al tiempo que Safadi lamentó el fallecimiento de civiles y anunció que el comité conjunto creado por ambos países para coordinar futuros asuntos de seguridad ya se ha reunido.

Los bombardeos, que pretendían ser una respuesta a un ataque que dejó otras nueve víctimas mortales en una iglesia en el oeste de Jordania, también mataron a alrededor de una veintena de miembros del grupo yihadista Estado Islámico (EI), según la versión de Amán.

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