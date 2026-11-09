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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 10:35

Sudáfrica detiene a nueve extranjeros que querían luchar en la guerra de Rusia y Ucrania

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Nairobi, 9 nov (EFE).- Las autoridades de Sudáfrica detuvieron a nueve extranjeros que supuestamente pretendían viajar para luchar en la guerra entre Rusia y Ucrania, informó este lunes el Servicio de la Policía sudafricana (SAPS).

Por EFE
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"Actuando sobre información de inteligencia recopilada durante la investigación, el equipo multidisciplinario llevó a cabo una intervención que resultó en la detención de los nueve sospechosos, de entre 20 y 26 años" este domingo por la noche, publicó el SAPS en su cuenta de la red social X, sin especificar la nacionalidad de los arrestados.

Los sospechosos fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional OR Tambo de Johannesburgo y en un hotel del barrio de Bruma en esa misma ciudad, mientras "presuntamente se disponían a embarcar en vuelos para salir del país", aclaró la Policía.

Se espera que "pronto" comparezcan ante el Tribunal de Magistrados de Kempton Park, en el área metropolitana de Ekurhuleni, donde se enfrentarán a cargos relacionados con la contravención de la Ley de Regulación de Asistencia Militar Extranjera 15 de 1998.

En la operación participaron equipos de Interpol, varios cuerpos de seguridad sudafricanos y diversas compañías de seguridad.

Durante la III Cumbre Rusia-África celebrada el 28 y el 29 de octubre pasados en Moscú, países como Kenia o Ghana pidieron al Kremlin que prohíba a los ciudadanos de estos dos países africanos ser reclutados para luchar en Ucrania.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, el Cuartel General de Coordinación para el Trato de Prisioneros de Guerra ucraniano ha reportado la presencia de más de 5.400 africanos de 43 países combatiendo en el bando ruso, incluidos en los más de 45.000 extranjeros de 151 países de todo el mundo reclutados por Rusia.

Según un informe publicado en septiembre pasado por Amnistía Internacional (AI), la inteligencia militar ucraniana ha identificado a más de 28.000 extranjeros de 136 países distintos que han luchado con el Ejército ruso.

Algunos lo hacen de manera voluntaria, como mercenarios, pero otros han denunciado engaños y coacciones en casos que varios expertos consideran que podrían constituir tráfico de personas.

Kiev ha revelado que ciudadanos de países como Cuba, Somalia, Sierra Leona, Togo y Sri Lanka, entre otros, están confinados en campos de prisioneros ucranianos, aunque la mayoría mueren o resultan gravemente heridos antes de ser tomados como prisioneros de guerra.

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