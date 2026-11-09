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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 03:05

'The Lord of the Rings' y el Premio Booker, claves de la agenda cultural esta semana

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Redacción Internacional, 9 nov (EFE).- La esperada vuelta de la serie 'The Lord of the Rings', el Premio Booker y la celebración de Eurovisión Asia, son tres de los protagonistas de esta semana en la agenda cultural internacional.

Por EFE
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Dos años se ha hecho esperar la tercera entrega de 'The Lord of the Rings: The Rings of Power', que llega este miércoles 11 de noviembre a Prime Video. Los nuevos capítulos siguen al ejército de Sauron, que tras la caída de Eregion, avanzan por todo el continente, conquistando cuanto encuentran a su paso.

Los orcos pueden sentir la victoria a su alcance mientras los elfos, los enanos y los númenóreanos se enfrentan a la abrumadora amenaza que pone en peligro su supervivencia en bastiones aislados. Los cuatro primeros episodios de la nueva temporada llegarán el miércoles 11 de noviembre, mientras que los episodios 5 y 6 estarán disponibles el 18 de noviembre y los dos últimos se estrenan el 25 de noviembre.

Seis autores optan al Premio Booker 2026, que se da a conocer este lunes. El escritor jamaicano Marlon James y el escocés Douglas Stuart, que ganaron el premio en 2015 y 2020, respectivamente, repiten como finalistas. A ellos se suman la estadounidense Elizabeth Strout y los británicos M. John Harrison, Luke Kennard y Rebecca Perry.

La lista de títulos que integran la lista final está formada por 'The Disappearers', de James; 'John of John', de Stuart; 'The Things We Never Say', de Strout; 'The End of Everything', de Harrison; 'Black Bag', de Kennard, y 'May We Feed the King', de Perry. El año pasado el ganador fue David Szalay por 'Flesh'.

El certamen de música europeo traslada su modelo a Asia en una gala que se celebra este 14 de noviembre en el One Bangkok Forum. Una decena de países del continente como Corea del Sur, Filipinas, Laos, Malasia o Tailandia, compiten en un certamen cuyo ganador actuará en la edición de Eurovisión del año que viene en Burgas (Bulgaria).

La idea de trasladar el concurso europeo al mercado asiático lleva años gestándose, pero finalmente ha llegado a buen puerto el año que la UER celebra el 70 aniversario del certamen europeo.

'Madden', que se estrena en Prime el 18 de noviembre, reconstruye la trayectoria del entrenador de fútbol americano John Madden, todo un icono de este deporte que conquistó la Super Bowl con el equipo Raiders, fue uno de los creadores del popular videojuego 'Madden NFL' y se convirtió en uno de los comentarista más populares de su tiempo.

La cinta está dirigida por David O. Russell ('American Hustle'), y junto con Nicolas Cage, que experimenta una increíble transformación con el maquillaje, completan el reparto los actores Christian Bale, Kathryn Hahn, Sienna Miller, John Mulaney y Shane Gillis.

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