Tres muertes avivan la polémica por las urgencias hospitalarias en el sur de Portugal

Los casos se produjeron entre octubre y noviembre en el Hospital de Portimão, situado en una de las principales regiones turísticas del país, mientras que la menor falleció en el Hospital de Faro, también en el Algarve.

El caso más reciente entre los dos ancianos corresponde a un hombre de 87 años que murió el pasado 4 de noviembre, después de permanecer alrededor de diez horas en las urgencias de Portimão a la espera de ser examinado por un médico.

El paciente había acudido al hospital con dolores abdominales y vómitos y recibió una clasificación de urgencia de nivel amarillo, pero cuando fue llamado para una consulta, de madrugada, los enfermeros lo encontraron inconsciente en la sala de espera.

La dirección del centro precisó que el fallecimiento se produjo en la sala de reanimación, después de que los profesionales sanitarios intentaran salvarle la vida, y anunció la apertura de una investigación interna.

La Inspección General de Actividades Sanitarias (IGAS), organismo dependiente del Ministerio de Salud portugués, también abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

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Otro hombre, de 94 años, murió a principios de octubre tras permanecer unas 24 horas en las urgencias del mismo hospital sin ser examinado por un médico, según denunció el Sindicato de Enfermeros Portugueses (SEP).

La organización sindical aseguró que los profesionales habían solicitado que el paciente fuera examinado, pero que su petición fue rechazada en dos servicios, y denunció problemas de funcionamiento y coordinación en las urgencias.

La administración hospitalaria confirmó que las situaciones denunciadas por los profesionales dieron lugar a investigaciones internas para determinar los hechos y las posibles responsabilidades.

A estos dos fallecimientos se sumó la controversia por la muerte de una niña en octubre, después de haber pasado por el Hospital de Portimão y haber sido trasladada al de Faro.

El secretario general del Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, principal dirigente de la oposición, anunció que su partido solicitará la comparecencia urgente de la ministra de Salud, Ana Paula Martins, en el Parlamento para esclarecer lo sucedido y conocer las medidas previstas por el Ejecutivo del primer ministro, Luís Montenegro.

La administración sanitaria también confirmó la sustitución del responsable de las urgencias de Portimão, aunque desvinculó esa decisión del fallecimiento del paciente de 87 años.

Por el momento, las investigaciones no han establecido que las posibles deficiencias en la atención médica fueran la causa de los fallecimientos.