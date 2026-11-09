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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 03:20

Trump se muestra favorable a reunión con Putin y Xi y dice que "será interesante"

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Redacción Internacional, 9 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró favorable a una reunión con sus homólogos de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, durante la cumbre de APEC en China (18-19 de noviembre), un encuentro que, dijo, "será interesante" y en el que hablarán "de muchas cosas".

Por EFE
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"Voy a ir a China... Y uno de los encuentros que creo que habrá será con el presidente Putin y el presidente Xi, y será interesante", respondió Trump a las preguntas de periodistas sobre una posible reunión trilateral inédita en los margenes de la cumbre de Shenzhen, en China.

"Hablaremos de muchas cosas. Estamos intentando acabar la guerra en Irán, y nos está yendo bien", añadió, sin dar más detalles.

La posibilidad de un encuentro entre Trump, Xi y Putin durante la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se lleva planteando desde hace semanas, y la pasada la Cancillería china aseguró que "mantiene la comunicación" con las partes implicadas para su eventual celebración.

También entonces el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, afirmó que el trabajo para consensuar esa reunión "se está llevando a cabo" y expresó su esperanza en que en los próximos días "quede finalizado".

La posible cita fue adelantada por primera vez por el Ministerio de Exteriores de Rusia y fuentes del diario estadounidense The Wall Street Journal informaron de que la propuesta de Putin para la cumbre sería discutir las condiciones de Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania, una opción que criticó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al no contar con su país.

La preocupación por la posibilidad de que Ucrania sea uno de los asuntos tratados en la trilateral también fue expresada por dirigentes europeos. El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, aseguró haber hablado de ello con el líder chino durante su reciente visita al gigante asiático.

Trump, por su parte, precisó que su principal asunto a discutir sería la firma de un nuevo tratado de desarme nuclear con Rusia y China.

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