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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 11:40

Turcos y grecochipriotas abren dos pasos fronterizos, primer gesto de confianza desde 2018

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Nicosia, 9 nov (EFE).- Los líderes de las comunidades griega y turca de Chipre acordaron este lunes, bajo el auspicio de la ONU, abrir dos nuevos cruces entre las dos partes de la isla, dividida desde 1974, en el primer gesto de acercamiento desde hace ocho años dentro de las estancadas conversaciones sobre una eventual reunificación.

Por EFE
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La apertura de esos dos pasos fue anunciada tras una reunión entre Nikos Jristodulidis, presidente de la República de Chipre, de cultura griega y miembro de la Unión Europea; y Tufan Erhürman, presidente de la República Turca del Norte de Chipre, solo reconocida por Turquía.

"Se ha abierto el camino para una nueva reunión trilateral con el secretario general" (de la ONU), afirmó Jristodulidis tras la firma del acuerdo, presidida por la colombiana María Ángela Holguín, enviada personal del secretario general de la ONU, António Guterres, para Chipre.

Ese encuentro con Guterres podría celebrarse en las próximas semanas, según un comunicado de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (Unficyp, en sus siglas en inglés), en cuya sede tuvo lugar la reunión.

Este es el primer gesto de acercamiento entre las dos comunidades desde que en 2018 se abrieron otros pasos fronterizos entre las zonas grecochipriota y turcochipriota.

La Unficyp informó de que los dos líderes conversaron hoy sobre "medidas de fomento de la confianza" y sobre la división de la isla en general.

Con los dos nuevos pasos son ya once los cruces que permiten transitar entre la zona griega y la turca, que ocupa el tercio norte de la isla, y facilitar la vida diaria de las dos comunidades.

La apertura de nuevos pasos es una de las principales medidas de confianza que el propio Guterres ha puesto como condición previa para avanzar en el estancado proceso de reunificación de Chipre.

Los líderes acordaron también proceder al intercambio de documentos históricos, colaborar en temas medioambientales y trabajar en un mecanismo común de respuesta ante emergencias.

Chipre está dividida desde 1974, cuando tropas turcas ocuparon el tercio norte de la isla en respuesta a un golpe de Estado de nacionalistas grecochipriotas que promovían una unificación de la isla con Grecia.

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