Ucrania espera del G7 más presión sobre Rusia y más protección para su espacio aéreo

Sibiga, que ha sido invitado por la presidencia francesa del G7 a la reunión de sus jefes de la diplomacia en París, donde ya está el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló también en un mensaje en su cuenta de X que otra de sus prioridades es dar cuenta de sus necesidades para pasar el invierno.

El ministro ucraniano indicó que informará a sus aliados de "la situación en el campo de batalla, las consecuencias de los ataques rusos y nuestras necesidades prioritarias en materia de defensa y resiliencia de cara al invierno".

Una alusión directa al hecho de que esos ataques se están centrando en infraestructuras energéticas que son particularmente sensibles para la capacidad de resistencia de la población civil con la llegada del frío.

Sibiga insistió en que quiere coordinar las posiciones "en el contexto de los esfuerzos de paz" con los ministros de los siete países más ricos (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá).

Unos esfuerzos que ahora mismo pasan por el encuentro programado a partir de este martes en Abu Dabi, a iniciativa de Estados Unidos, entre una delegación ucraniana y una rusa.

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En ese escenario, el jefe de la diplomacia ucraniana señaló que confía en obtener de sus colegas del G7 "medidas para la distensión y la paz, una mayor protección del espacio aéreo ucraniano, más presión sobre el agresor y la libertad de navegación en el mar Negro".

Demandas que van particularmente dirigidas a Marco Rubio, ya que son los Estados Unidos los que tienen en este momento una mayor capacidad de influir sobre Moscú y los que disponen de los sistemas de defensa balística y anteaérea más avanzados.

A ese respecto, Sibiga dijo esperar "con interés" las conversaciones bilaterales que va a mantener con sus homólogos del G7, entre las que estará una con el secretario de Estado estadounidense.

La reunión ministerial del G7, que empezó después de mediodía, una vez que el titular francés, Jean-Noël Barrot, recibió a sus homólogos, se va a prolongar hasta el martes.

Es precisamente en esa segunda jornada cuando se ha previsto una sesión dedicada específicamente a lo que la presidencia francesa ha llamado "apoyo a Ucrania".

Será la ocasión para comprobar si las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, que han supuesto un severo revés para el partido del presidente, Donald Trump, se traducen en un cambio de rumbo en la posición de Estados Unidos sobre la guerra de Ucrania.

De entrada, Sibiga señaló que esta será "una semana diplomática importante" para su país y que el G7 forma parte de las prioridades en paralelo a los esfuerzos de su presidente, Volodímir Zelenski, para conseguir "una paz justa y duradera".