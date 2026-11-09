Un terremoto de magnitud 6,4 sacude las islas Salomón sin alerta de tsunami

El seísmo se produjo a las 13:34 hora local (03:34 GMT), con una profundidad de 17 kilómetros y un epicentro situado a unos 30 kilómetros al suroeste de Lata, en la provincia de Temotu, de acuerdo con los datos revisados del organismo estadounidense, encargado de estudiar y vigilar la actividad sísmica, así como de evaluar los riesgos geológicos en todo el mundo.

Mientras, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC, por sus siglas en inglés) no activó la alerta de tsunami.

El USGS clasificó el terremoto con una alerta verde en su sistema, que evalúa el impacto potencial de los movimientos sísmicos, lo que indica que las pérdidas económicas y las víctimas mortales esperadas son reducidas.

Asimismo, las estimaciones preliminares apuntan a que el riesgo de deslizamientos de tierra es limitado, con poca superficie afectada y escasa población expuesta.

Las islas Salomón se encuentran en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad tectónica donde son frecuentes los terremotos debido al movimiento y la interacción de las placas terrestres.