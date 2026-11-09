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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 10:00

Vietnam y Japón acuerdan colaborar en seguridad y minerales críticos

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Tokio, 9 nov (EFE).- Los Gobiernos de Japón y Vietnam acordaron este lunes impulsar la cooperación en ámbitos como la seguridad o los minerales críticos, tras una cumbre en Tokio entre la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y el presidente de Vietnam y secretario general del Partido Comunista vietnamita, To Lam.

Por EFE
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En declaraciones a los medios tras el encuentro, Takaichi destacó que la cooperación en seguridad entre ambos países tiene el objetivo de "mantener y fortalecer un orden internacional libre y abierto, basado en el Estado de derecho".

En concreto, Tokio se comprometió a suministrar equipamiento para las contribuciones internacionales de Vietnam en el marco de las misiones para el mantenimiento de la paz de la ONU.

La mandataria también detalló que ambos países acelerarán "el desarrollo de proyectos específicos de colaboración público-privada relacionados con minerales críticos".

El presidente vietnamita, que este lunes dio también un discurso ante el Parlamento japonés, aseguró que ambos países han acordado intensificar el diálogo diplomático, incluido a nivel parlamentario, e impulsar la integración económica.

"Propuse intensificar la cooperación para aumentar el volumen del comercio bilateral, con el objetivo de alcanzar los 80.000 millones de dólares y la meta de llegar a los 100.000 millones de dólares para el año 2030", aseguró To.

Además, el mandatario dijo que habló con Takaichi sobre la necesidad de resolver "las disputas en el Mar del Este (el Mar de la China Meridional, donde Vietnam reclama la soberanía de territorios a Pekín) por medios pacíficos y de conformidad con el derecho internacional".

"Vietnam respalda las iniciativas regionales de Japón, incluida la visión de un 'Indopacífico libre y abierto'", aseguró el vietnamita.

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