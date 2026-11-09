Zelenski coordina posiciones con Von der Leyen antes de negociar con Rusia en Abu Dabi

"Ursula y yo hemos coordinado posiciones sobre la reunión de Abu Dabi. Estamos haciendo todo lo posible para que este formato trilateral (con ucranianos, rusos y estadounidenses como protagonistas) dé resultados", escribió en X Zelenski sobre su llamada con Von der Leyen.

Se espera que los principales socios europeos de Ucrania estén presentes también en Abu Dabi, a nivel de asesores de seguridad, aunque no haya confirmación de que vayan a participar directamente en los contactos.

Zelenski destacó en su mensaje los avances en los planes para la recuperación económica de Ucrania y las garantías de seguridad que el país pueda recibir de Europa en la posguerra, logrados en las reuniones celebradas en Bruselas la semana pasada entre representantes de Kiev, de sus socios europeos y de EE. UU.

El presidente ucraniano abordó asimismo con Von der Leyen la “muy difícil situación” que atraviesan regiones ucranianas como Kiev, Dnipropetrovsk, Sumi o Donetsk y Jersón debido a la intensa campaña de ataques rusos al sistema energético, que está provocando largos cortes de luz, agua corriente y calefacción.

Zelenski y Von der Leyen acordaron la activación por parte de la UE de un "mecanismo especial de emergencia" que permitirá a Ucrania recibir de forma urgente dinero adicional para hacer frente a esta crisis. "Nuestros equipos ya trabajan en esto", dijo Zelenski.

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"Hemos hablado de asistencia energética y humanitaria adicional para preparar el invierno, así como cuestiones relacionadas con la integración europea", declaró el presidente ucraniano, que insistió en la necesidad de que se siga avanzando en el proceso de entrada a la UE de Ucrania.