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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 14:15

Bruselas consigue 8.000 millones de euros con su décima emisión de deuda de 2026

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Bruselas, 10 nov (EFE).- La Comisión Europea ha conseguido 8.000 millones de euros en los mercados financieros mediante su décima emisión sindicada de deuda de 2026, una operación que forma parte de una estrategia para financiar sus programas políticos, incluido el impulso de la competitividad, el apoyo a Ucrania y el desarrollo del sector de la defensa europea.

Por EFE
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Con esta nueva emisión, Bruselas avanzó en su plan de captar 80.000 millones de euros en la segunda mitad de este año, indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

La operación, dividida en dos tramos, consistió en una ampliación de capital de 4.000 millones de euros del bono de la UE a 5 años con vencimiento el 13 de octubre de 2031 y otra ampliación de capital de 4.000 millones de euros del bono de la UE a 20 años, que vencerá el 12 de octubre de 2046.

Para fijar el precio y los intereses de estos bonos, la Comisión Europea ha utilizado como referencia el valor de su propia deuda ya existente en el mercado.

Bruselas indicó que la deuda total pendiente de la UE asciende a unos 874.670 millones de euros, de los cuales 53.410 millones corresponden a letras del Tesoro de la UE y 86.240 millones a bonos verdes NextGenerationEU.

Conforme al plan de financiación de la UE, la Comisión finalizará sus emisiones de bonos de la Unión para este semestre, con un objetivo de 12.000 millones de euros que se emitirán a través de las dos subastas que tendrán lugar los próximos 23 de noviembre y el 7 de diciembre, y una posterior oferta no competitiva.

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