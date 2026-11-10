Denuncian que un fiscal y dos policías fueron retenidos y castigados en un cepo en Bolivia

Los atacantes se oponían a la detención de una persona dentro de las investigaciones por una muerte registrada en una localidad rural en el norte amazónico del departamento de La Paz.

El fiscal departamental, Gabriel Quiroga, explicó a los medios que un grupo de personas ingresó este martes por la fuerza a las oficinas del Ministerio Público en la localidad de Ixiamas, a 530 kilómetros al norte de La Paz, y sacó del lugar al fiscal Javier Solís y los dos agentes policiales.

La gente reaccionó de esta forma ante la detención de un hombre en la víspera, dentro de la investigación por la muerte de una persona identificada como Ignatiy Valisevich, ocurrida en septiembre de 2016 y cuyo proceso está en etapa de juicio, según información de la Fiscalía.

Quiroga expresó su preocupación porque tienen información de que el fiscal estaba "ensangrentado y su familia está absolutamente preocupada" por esta situación.

"De ninguna manera se puede permitir que un fiscal que está cumpliendo una labor investigativa sea tomado y golpeado por esas personas", sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el coordinador general de la Fiscalía de La Paz, Edwin Sarmiento, sostuvo que Solís y los agentes fueron "prácticamente secuestrados", sacados de las oficinas "por la fuerza, golpeados, agredidos físicamente" y llevados "al cepo" en Ixiamas.

Sarmiento señaló que la información que recibieron fue de vecinos y algunos extrabajadores del asiento fiscal en esa localidad e indicó que se enviaron refuerzos policiales para resguardar a los funcionarios retenidos.

Los fiscales instaron a los pobladores de esa localidad a cesar la violencia y les ofrecieron dialogar para resolver el problema, para lo cual, pusieron a disposición una línea telefónica para un acercamiento con sus dirigentes.

"No se puede permitir que un fiscal que está cumpliendo una labor investigativa sea tomado por personas y golpeado. El diálogo siempre es el camino y las agresiones no", manifestó Quiroga.

La Fiscalía no dio mayores detalles sobre la razón de la oposición de las personas movilizadas a la captura del hombre investigado.