ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
22º
Máx
29º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 19:30

La Bolsa de México avanza un ligero 0,05 % y llega a nuevo máximo de 71.893,88 unidades

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 10 nov (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se apuntó este martes un ligero avance del 0,05 % que ayudó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a alcanzar las 71.893,88 unidades para registrar un nuevo máximo histórico consecutivo, en una jornada con pérdidas en Estados Unidos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El anterior cierre máximo del mercado mexicano sucedió apenas ayer cuando alcanzó 71.855,64 unidades.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, mientras que en Estados Unidos se observaron pérdidas generalizadas", dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Agregó que las pérdidas en Estados Unidos se debieron a la publicación de la inflación al consumidor "que se ubicó por encima de lo esperado", lo que genera la expectativa de una postura monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal.

En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ligera ganancia de 0,05 % para ligar seis sesiones al alza y cerrar en su mayor nivel con 71.893,88 unidades".

Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, resaltaron las ganancias de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Pacífico (+2,79 %), Volaris (+2,71 %), Coca-Cola Femsa (+2,67 %), Grupo Carso (+2,35 %) y Bimbo (+1,94 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, explicó que con el avance de este martes, el mercado mexicano registra un rendimiento del 3,04 % en lo que va de noviembre y de 11,8 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,43 % frente al dólar al pasar de 18,54 a 18,62 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 252,8 millones de títulos por un importe de 23.499 millones de pesos (unos 1.262 millones de dólares).

De las 790 firmas que cotizaron en la jornada, 344 terminaron con sus precios al alza, 412 tuvieron pérdidas y 34 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el 5,93 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 3,04 %, y del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP B), con el 2,79 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos de consumo frecuente Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el -11,46 %; de la entidad Financiera Independencia (FINDEP), con el -5,01 %, y de la productora de tequila José Cuervo (CUERVO) con el -4,42 %.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Nacionales
Video: abrieron la bóveda de la mansión de Santiago Peña y esto fue lo encontrado
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más
05
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más

Te puede interesar