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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 18:50

La Bolsa de São Paulo se deja un 0,52 % tras el aviso sobre la política monetaria futura

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São Paulo, 10 nov (EFE).- La Bolsa de São Paulo se dejó este martes un 0,52 %, después de que el Banco Central de Brasil informara que mantendrá las tasas de interés en niveles elevados durante un tiempo para tratar de contener la inflación.

Por EFE
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El Ibovespa, principal indicador del parqué paulista, terminó la jornada en los 171.336 puntos.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 1,48 % frente al dólar, que terminó el día cotizado a 5,585 reales para la compra y 5,586 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El Banco Central divulgó este martes el acta de la reunión de la semana pasada y en ella defendió la necesidad de una política monetaria más restrictiva ante los riesgos inflacionarios.

Después de varios recortes seguidos, la institución decidió dejar la tasa interbancaria en 13,75 %.

En este contexto, los papeles preferenciales de la petrolera estatal Petrobras se dejaron un 0,1 %, mientras que los títulos de la minera Vale cayeron un 1,8 %.

Sin embargo, las acciones del Ibovespa que cerraron con las mayores bajadas fueron las de la productora de etanol São Martinho (-11,6 %) y las de la aseguradora HapVida (-10,9 %).

En la punta contraria, los títulos que terminaron el día con las mayores subidas fueron los de las tiendas Magazine Luiza (+11,6 %) y los de la fabricante aeronáutica Embraer (+9,3 %).

El volumen negociado en la jornada rondó los 30.000 millones de reales (unos 5.370 millones de dólares o 4.800 millones de euros) en más de 4,2 millones de operaciones.

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