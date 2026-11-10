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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 19:10

La fabricante de armas Taurus gana un 32 % menos interanual hasta septiembre

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São Paulo, 10 nov (EFE).- La fabricante de armas brasileña Taurus informó este martes que obtuvo ganancias por 56,8 millones de reales (unos 10,1 millones de dólares o 9,1 millones de euros) en los primeros nueve meses del año, lo que representa un 31,8 % menos respecto al mismo período del año pasado.

Por EFE
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Tras un primer trimestre de pérdidas, el retroceso acumulado se acentuó luego de que la compañía registrara en el tercer trimestre unas pérdidas de 4,0 millones de reales (unos 716.000 dólares), debido a mayores gastos administrativos, carga impositiva y la ausencia de los ingresos extraordinarios que beneficiaron al mismo período de 2025.

"El crecimiento de las ventas en los diferentes mercados muestra que nuestras iniciativas están dando resultados. Queremos más que vender más: queremos transformar ese crecimiento en una mayor rentabilidad y generación de valor para los accionistas", según declaraciones del CEO de la empresa Salesio Nuhs, citadas en el informe financiero divulgado al mercado.

Entre julio y septiembre de 2026, Taurus aumentó en un 35 % el volumen de venta de armas en relación al mismo período del año pasado.

En Estados Unidos, su principal mercado, el aumento interanual de ventas fue del 33,5 % (235.000 armas) y de producción, 61,9 % (102.000 nuevas armas).

La empresa facturó 1.119,9 millones de reales (unos 199 millones de dólares) en los nueve primeros meses de 2026, un 4,5 % más que hace un año.

Además, reportó un Ebitda de 134,6 millones de reales (unos 24 millones de dólares), un 26,9 % superior a los 106,1 millones de reales (aproximadamente 19 millones de dólares) de los primeros nueve meses del 2025.

La deuda neta hasta septiembre fue de 398,7 millones de reales (unos 71 millones de dólares), un 31 % menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando fue de 577,6 millones de reales (103 millones de dólares).

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