La OEA condena el asesinato de candidatos en Ecuador y aboga por elecciones pacíficas

"La Misión Electoral de la OEA en Ecuador condena enérgicamente el ataque armado ocurrido en Huaquillas, provincia de El Oro, que provocó el asesinato de Ronald Farfán, candidato a la Alcaldía; de Cristhian Rugel, candidato a concejal; y de Hilda Ruiz", señaló el organismo en su cuenta de la red social X.

Farfán, quien fue alcalde de Huaquillas entre 2014 y 2019 y se postuló este año para el mismo cargo, fue asesinado a tiros junto a Rugel la noche del lunes, durante un ataque armado registrado en el sector Los Israelitas, donde ambos participaban en un mitin de cara a los comicios locales.

Ruiz, en cambio, era una comerciante de la zona que acompañaba a los candidatos, según informó la Alcaldía de Huaquillas en un comunicado.

El coronel Renato González, jefe policial de El Oro, señaló que varios sujetos a bordo de dos motocicletas llegaron hasta el lugar y realizaron varios disparos que provocaron la muerte de estas tres personas.

El policía explicó que Rugel fue extorsionado meses atrás por uno de sus comercios, por lo que presumen que el crimen puede estar relacionado con ese caso, aunque recordó que uno de los hijos de Farfán también fue asesinado hace nueve meses.

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"No descartamos que pueda tener alguna connotación de carácter político", agregó González.

La misión de la OEA aseguró que el pueblo ecuatoriano "merece ejercer su derecho al voto en un clima de paz y convivencia cívica" y que la participación ciudadana en las elecciones locales "es una respuesta democrática frente a la violencia".

El Oro es una de las cinco provincias de la costa de Ecuador que estuvieron desde el 1 de noviembre hasta este martes bajo un toque de queda nocturno, decretado por el presidente Daniel Noboa para bajar los altos índices de violencia y criminalidad.

Se trató del cuarto toque de queda nocturno que Noboa implementó en lo que va del año, y que forma parte de una estrategia de seguridad contra las bandas criminales, a las que el presidente le declaró la "guerra" en 2024.

En el primer semestre de este año, El Oro registró la tasa provincial más alta del país: 68,74 homicidios por cada 100.000 habitantes, con un aumento interanual del 62 %, de acuerdo al Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Más de trece millones de ecuatorianos están habilitados para participar en las próximas elecciones locales, en las que se escogerá a veintitrés prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes, entre otras autoridades.