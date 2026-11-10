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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 20:10

Moody’s eleva al 2,1 % su previsión de crecimiento para México en 2027

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Ciudad de México, 10 nov (EFE).- Moody’s Ratings elevó sus previsiones de crecimiento para México en 2026 y 2027, hasta el 2 % y el 2,1 %, respectivamente, impulsadas en parte por los efectos indirectos de las inversiones en inteligencia artificial (IA), según su informe de perspectivas económicas globales divulgado este martes.

Por EFE
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La calificadora anticipó que la economía mexicana mantendrá una expansión del 2 % en 2028, después del avance del 0,5 % estimado para 2025.

Las nuevas proyecciones representan una revisión al alza de un punto porcentual para 2026, frente al 1 % previsto anteriormente, y de 0,6 puntos porcentuales para 2027, desde el 1,5 % estimado previamente por Moody’s Ratings.

La firma destacó que la inversión tecnológica y en infraestructura digital seguirá sosteniendo la actividad mundial, junto con el gasto en defensa y el fortalecimiento de las cadenas de suministro.

Sin embargo, advirtió que su contribución al crecimiento perderá impulso durante 2027, cuando las grandes compañías de infraestructura digital moderarán el aumento de su inversión a alrededor del 25 %, tras superar el 100 % en 2026.

En América Latina, la revisión al alza de México contrasta con los recortes de expectativas para Brasil y Argentina en 2027.

Para Brasil, Moody’s proyecta que el crecimiento baje del 2 % en 2026 al 1,6 % en 2027, antes de repuntar al 2,2 % en 2028.

Pese a la mejora de las expectativas económicas, Moody’s estima que la inflación de México subirá del 3,7 % en 2026 al 3,9 % en 2027, para moderarse al 3,5 % en 2028.

También señaló que el Banco de México recortó "inesperadamente" su tasa de interés en noviembre, pese a la depreciación del peso, y apuntó a una pausa prolongada ante los elevados riesgos inflacionarios y externos.

La calificadora indicó que los bancos centrales de los mercados emergentes afrontan "mayores restricciones" para seguir reduciendo tasas por los altos tipos de interés globales y las presiones cambiarias.

En contraste, observó que Brasil dispone de menor margen para flexibilizar su política monetaria, debido a factores internos y externos.

Para las principales economías avanzadas, prevé nuevos incrementos limitados de tasas antes de que, si la inflación cede, los bancos centrales puedan retomar los recortes desde la segunda mitad de 2027.

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