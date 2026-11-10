UNRWA alerta del colapso sanitario en Gaza, donde atiende a 10.500 personas al día

Martí se reunió con el presidente de la Diputación de la ciudad española de Cáceres, Miguel Ángel Morales, para analizar la situación humanitaria de la población palestina en Gaza y los campos de refugiados del Líbano y abordar la continuidad de la colaboración entre ambas instituciones.

Martí subrayó, en declaraciones a EFE, que el alto el fuego acordado en octubre de 2025 "no ha sido respetado".

Desde entonces, aseguró, fueron asesinados 1.600 gazatíes, mientras que los ataques israelíes continúan diariamente y la entrada de ayuda humanitaria sigue sin permitirse.

La responsable de UNRWA afirmó que el sistema sanitario gazatí se encuentra “colapsado” después de tres años de ofensiva militar israelí, que destruyó “la mayor parte de los hospitales”.

Ante esta situación, la organización pudo recuperar su capacidad de atención mediante nuevos puntos de salud y clínicas móviles, después de que sus instalaciones físicas fueran destruidas.

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Los proyectos están destinados específicamente a la salud materno-infantil y permiten atender a mujeres gestantes y recién nacidos, además de realizar un seguimiento de los niveles de desnutrición.

Martí también advirtió de que existen “altísimos niveles de desnutrición, no solamente infantil, sino también maternal”, una situación que está provocando numerosos partos prematuros y abortos espontáneos.

Los servicios incluyen también vacunación, suministro de vitaminas y evaluaciones y atención frente a la desnutrición.

La intervención se extiende también al Líbano, especialmente a la zona sur del país, afectada por la guerra con Israel, donde varios campos de refugiados palestinos y los servicios sanitarios sufrieron las consecuencias del conflicto.

En este territorio, UNRWA trabaja en la reapertura de algunas clínicas para recuperar los servicios de salud infantil y materna.

La directora de UNRWA ha descrito también las condiciones de la población desplazada tras las lluvias de los últimos días, que han inundado tiendas de campaña y dejado a sus ocupantes sin refugio y con sus pertenencias, colchones y mantas empapados.

“La gente está en la intemperie sin refugio”, lamentó.

La responsable de UNRWA denunció también los recortes en cooperación internacional y señaló que UNRWA dejó de recibir financiación de la Junta de Extremadura (región donde se encuentra Cáceres), cuya Agencia de Cooperación Internacional "está desmantelada", mientras que el Gobierno de la región española de Aragón “ha eliminado por primera vez su presupuesto para esta materia”.

Frente a esta situación, la Diputación de Cáceres mantendrá su apoyo a la población palestina con una partida de 120.000 euros contemplada en los nuevos presupuestos de 2027, a la que podrán sumarse otras aportaciones de la línea provincial de ayuda humanitaria, según anunció su presidente.