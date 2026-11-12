Cartagena de Indias celebra su identidad entre música y color con el desfile del Bando

Bajo un sol abrasador y temperaturas superiores a los 30 grados, los cartageneros salieron a las calles para bailar y celebrar sus tradiciones, acompañados de carrozas diseñadas y construidas durante meses y con las murallas de la ciudad y el mar Caribe como telón de fondo.

La champeta, uno de los ritmos más representativos de la identidad musical local, puso a bailar a participantes de todas las edades: desde niños que, pese a su corta edad, parecían llevar los pasos en la sangre, hasta personas mayores que llevan toda una vida vibrando al compás de estos ritmos.

El recorrido comenzó en un tramo sin palcos, donde vecinos y visitantes se acercaron a los participantes para animarlos y acompañar sus coreografías. A medida que la marcha avanzó junto a la muralla de la ciudad, la música, las comparsas y el público fueron dando forma a una celebración que convirtió la calle en un gran escenario al aire libre con el mar caribe a un lado.

Plumas, lentejuelas, turbantes y vestuarios de vivos colores dieron vida a las comparsas, junto a personajes tradicionales de las fiestas populares cartageneras y representaciones de escenas de la vida cotidiana. Las carrozas llevaron al desfile referencias al patrimonio de la ciudad, sus barrios y sus expresiones culturales.

Para Daniel Salas, que asegura acudir a las celebraciones desde que tiene “uso de razón”, mantener vivas estas fiestas es una forma de proteger la identidad de Cartagena y transmitirla a quienes vienen detrás.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Que aprendan a querer a nuestras fiestas de Independencia y que disfruten los modelos importados, pero que no los adopten como propios”, señala sobre la importancia de enseñar a los niños a valorar las tradiciones locales.

Salas, que también ha participado en el desfile como bailarín, destaca el reconocimiento que reciben quienes dan vida a estas manifestaciones populares. “Es lo más hermoso que puede suceder en una fiesta, saber que la gente te aclama, que te felicita y que reconoce tu trabajo”, afirma.

Yuli Durán, que lleva unos 40 años asistiendo al desfile y durante cerca de 15 también participó como bailarina, destaca entre sus principales atractivos “la fiesta, el desorden, los bailes, los disfraces y las reinas”.

La cartagenera cuenta que ha seguido acudiendo a la celebración y que también ha enseñado a sus hijos a valorar sus raíces y su historia, incluida la herencia afrodescendiente.

Entre las comparsas que recorrieron las calles estuvo la de un grupo de pacientes oncológicos y supervivientes de cáncer de la Clínica Radio Oncológico del Caribe, que participa por segundo año consecutivo.

Una de sus integrantes, Claudia Patricia Ríos, resume lo que significa para ellos formar parte de esta celebración: “Representa felicidad, alegría y sanación”.

Ríos invitó además a los turistas a acercarse a las fiestas de noviembre para conocer la alegría de los cartageneros y compartir una celebración que, año tras año, convierte las calles de la ciudad en un espacio de encuentro.

Con la música, el baile y las expresiones populares como protagonistas, el desfile del Bando volvió a mostrar la diversidad cultural de Cartagena y el vínculo de sus habitantes con unas fiestas que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad.

La Agencia EFE contó con la colaboración de la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo) para la elaboración de este contenido.