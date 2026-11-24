Pese a que la contradicción entre la postura migratoria del grupo socialista y la de sus socios daneses no es nueva, fuentes de la formación señalan que el asunto saltó a la palestra en una reunión el lunes, cuando dos eurodiputadas portuguesas y una alemana criticaron el apoyo de Frederiksen al acuerdo para crear los centros de deportación en Ruanda.

Cuando otros eurodiputados pidieron la mano para intervenir sobre el mismo tema, la presidenta del grupo, Iratxe García, dio la palabra a la eurodiputada danesa de mayor rango en las filas socialistas -la vicepresidenta de la Eurocámara Christel Schaldemose- y sugirió agendar un debate en profundidad sobre la cuestión para una fecha posterior, dijeron las fuentes.

"Podremos volver a abrir el debate sobre la política migratoria y esta propuesta concreta, pero el grupo ya tiene una posición sobre está cuestión y la posición es contraria a los centros de retorno, que no tienen una base legal y que no son acordes al derecho internacional", explicó este martes García en rueda de prensa.

La líder de los socialdemócratas parlamentarios dijo que asume este debate con "total normalidad" y que, en este tipo de casos, se debe "debatir y ver cuál es la posición mayoritaria".

Preguntada por las posibles consecuencias de esta postura para los socialistas daneses en el seno de su familia política europea, como una posible suspensión de su membresía, García señaló que una decisión así no correspondería al grupo parlamentario, sino al Partido de los Socialistas Europeos, que aún no ha abordado esta cuestión.