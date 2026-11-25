"El crecimiento económico interno se ha fortalecido aún más, se prevé que la inflación se mantendrá por encima del nivel objetivo durante un tiempo considerable y persisten los riesgos para la estabilidad financiera" dijo el Banco de Corea (BoK) en su informe sobre la reunión de política monetaria.

El incremento, de 25 puntos básicos fue aprobado por cinco miembros de la Junta de Política Monetaria, mientras que dos votaron en contra y propusieron mantener la tasa en el 3 %.

El organismo destacó que la economía surcoreana mantiene un ritmo elevado gracias al empuje de las exportaciones y la inversión, impulsadas por la fortaleza del sector de los semiconductores, así como a una recuperación gradual del consumo respaldada por la mejora de los ingresos y el aumento del gasto fiscal.

En consecuencia, el banco central elevó del 3,3 % al 3,9 % su previsión de crecimiento económico para este año, y del 2,9 % al 4,1 % para 2027.

Advirtió, no obstante, que persisten incertidumbres ligadas al grado de expansión del sector de los semiconductores y la evolución de las tensiones en Oriente Medio.

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Respecto a los precios, la inflación se mantuvo en el 2,8 % en octubre, por encima del objetivo del 2 %, dijo el banco, que mantuvo su proyección del índice de precios al consumidor en el 2,7 % para 2026, pero la elevó en un punto porcentual, al 2,4 %, para 2027.

El BoK prevé que la economía global mantenga su tendencia favorable de crecimiento impulsada por la inversión robusta en inteligencia artificial (IA).

"La Junta decidirá sobre cuestiones como el momento de realizar nuevos aumentos en la tasa base, al tiempo que evaluará las tendencias de la inflación y de la economía interna, así como la estabilidad financiera", dijo el banco.