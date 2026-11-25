'ORIGAMI' llega después de 'KAWASAKI (&TEAM Remix)', la primera colaboración de ambos grupos, y supone el adelanto del próximo EP de SANTOS BRAVOS, bautizado ACRUX, que está previsto que se publique en febrero de 2027, anunció este miércoles la multinacional surcoreana de música HYBE en una nota.

La canción combina un reguetón suave, pop latino y japonés e incluso atisbos de rock con fuertes percusiones, un estribillo con voces superpuestas y armonías de los 14 artistas -contando a ambos grupos-, cuyas voces van aportando sus distintos timbres de voz y estilos de interpretación musical.

HYBE explica que, inspirada en el arte japonés del origami, la canción explora temas como la identidad, el crecimiento y la transformación, reflexionando sobre las personas, los recuerdos y las experiencias de los integrantes de SANTOS BRAVOS y &TEAM a través de un tema que invita a bailar pero también a reflexionar.

El single llega con un videoclip oficial ambientado en México, dirigido por BRTHR, el dúo de directores de cine y vídeos musicales formado por Alex Lee y Kyle Wightman, con un estilo de "realismo mágico latinoamericano", dice HYBE.

'ORIGAMI' supone también la segunda gran colaboración musical entre proyectos artísticos globales de HYBE, después de 'ICONIC BY MISTAKE', lanzado en junio de 2026 por LE SSERAFIM (Source Music), ILLIT (Belift Lab) y KATSEYE (HYBE x Geffen Records).