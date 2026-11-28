"Por mucho que cambie el panorama político de la isla, no podrá alterar la dirección y la tendencia del desarrollo de las relaciones a través del estrecho. Mucho menos podrá frenar la gran tendencia histórica de que la patria debe reunificarse y se reunificará inevitablemente", aseguró Zhang Han, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino).

La vocera afirmó que Pekín "ha tomado nota" de los resultados electorales y subrayó que "querer la paz, el desarrollo, los intercambios y la cooperación es la opinión pública mayoritaria en la isla".

"Los compatriotas de ambos lados del estrecho comparten la expectativa de reforzar los intercambios y la cooperación entre las dos orillas y de preservar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán", señaló Zhang.

En este contexto, Pekín continuará profundizando los intercambios, la cooperación y el desarrollo integrado, al tiempo que combatirá "con firmeza" a las "fuerzas separatistas de la 'independencia' de Taiwán" y se opondrá a la injerencia de "fuerzas externas", en referencia velada a Estados Unidos.

"Así impulsaremos con determinación el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho y la gran causa de la reunificación de la patria", concluyó Zhang.

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Estas declaraciones llegan un día después de las elecciones locales de Taiwán, conocidas como 'nueve en uno', en las que cerca de veinte millones de ciudadanos estaban llamados a las urnas para elegir cargos públicos de todos los niveles de la administración local, incluidos los alcaldes de los seis municipios especiales -Taipéi, Nuevo Taipéi, Taoyuan, Taichung, Tainan y Kaohsiung-.

El PDP, formación soberanista que ejerce el poder central desde 2016, se llevó diez de las veintidós alcaldías, mientras que el principal partido opositor de la isla, el Kuomintang (KMT), favorable a estrechar lazos con Pekín, logró once, tres menos que en los anteriores comicios.

Estos resultados podrían favorecer al actual mandatario, Lai Ching-te, tachado de "independentista" y "alborotador" por las autoridades chinas, y quien de manera previsible buscará un segundo mandato en las presidenciales de 2028, que, de ganar, prolongaría la permanencia del PDP en el poder hasta 2032, dieciséis años en total.

Esa perspectiva no agradará a Pekín, que considera a la isla de Taiwán "parte inalienable" del territorio chino y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control.