Este miércoles, Alonzo fue oficializada como la nueva alcaldesa de Lima después de que López Aliaga quedase inhabilitado para renovar el cargo bajo una reelección encubierta que prohíbe la Constitución.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro proclamó los resultados de las elecciones a la Alcaldía de Lima, celebradas el 4 de octubre y ganadas por Renovación Popular, si bien quien ejercerá como alcaldesa será Alonzo, la número tres de la lista, encargada hasta ahora de las finanzas del partido.

La lista de Renovación Popular tenía como candidato a alcalde a Luis Rubio, que renunció después de ser inscrito para dejar en cabeza a López Aliaga, número dos de la lista, quien no podía repetir como candidato a alcalde pero que pretendía acceder de nuevo al cargo a través de esta sucesión.

Pero este domingo, se difundió en la emisora local RPP un recurso de apelación presentado por el personero legal titular de Renovación Popular Perú, Fernando Sandoval, en el que solicita que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revoque la resolución emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro que impide a López Aliaga asumir nuevamente como alcalde.

Renovación Popular argumenta que existe una diferencia jurídica entre la reelección inmediata y el acceso a la alcaldía mediante un mecanismo de sucesión legal.

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Sostiene que la Constitución prohíbe que un alcalde postule nuevamente al mismo cargo para un periodo consecutivo, pero que esta restricción no alcanza a quienes postularon como regidores y posteriormente buscan asumir la alcaldía por sucesión.

"La reelección se configura con la habilitación de la autoridad para postular al mismo cargo que ostenta y, a partir de dicha postulación poder ejercerlo, situación que es muy diferente a la nuestra, toda vez que no hemos postulado al cargo de alcalde, sino al cargo de primer regidor", señala el documento.

Además, Renovación Popular critica que el criterio adoptado por el Pleno del JNE sobre la prohibición de la reelección inmediata fue establecido después de las elecciones municipales del 4 de octubre.

La organización política considera que ello vulnera el principio de intangibilidad normativa, que busca garantizar que las reglas electorales no sean modificadas durante el desarrollo de un proceso electoral.

En este sentido, cuestiona que la autoridad electoral haya aplicado una interpretación que, a su juicio, restringe el derecho de participación política de López Aliaga sin que exista una ley que establezca expresamente dicho impedimento.

El exalcalde de Lima, un acaudalado empresario y fundador de Renovación Popular, renunció al cargo el año pasado para postular a la presidencia de Perú, en abril pasado, proceso en el que quedó tercero, detrás de Keiko Fujimori, la actual mandataria (2026-2031), y el excandidato izquierdista Roberto Sánchez.

En esa elección presidencial y legislativa, López Aliaga obtuvo una curul de senador, pero tampoco aceptó ese cargo y siguió en campaña, esta vez, por la Alcaldía de Lima, después de la renuncia de su candidato a burgomaestre y a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata de autoridades.