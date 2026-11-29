El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, indicó en un comunicado que la "primera operación tuvo como objetivo la planta de gas de Uthmaniyah", ubicada en la provincia de Al Ahsa (este), y que "el ataque fue preciso y provocó un gran incendio en el lugar".

"La segunda operación tuvo como objetivo el Batallón de Transmisiones de la Guardia Nacional en la capital saudí, Riad", una unidad encargada de las telecomunicaciones y redes de mando y control del Ministerio de Seguridad Nacional, añadió.

Asimismo, la tercera operación tuvo como objetivo otra planta de gas, la de Shadqam, en la Provincia Oriental, en un ataque que Sarea calificó de "directo" y aseguró que causó un incendio en el lugar.

El cuarto ataque se lanzó contra una instalación de radar en la zona de Khamis Mushait, y el último tuvo como objetivo el puerto de Yeda, asegurando que esta "logró su objetivo con éxito".

"Las Fuerzas Armadas yemeníes afirman que harán frente a cualquier acto de agresión contra nuestro país y nuestro pueblo... y que continuarán sus operaciones en lo profundo del territorio saudí con una intensidad cada vez mayor", advirtió el portavoz.

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Hasta el momento, Arabia Saudí -que lidera la coalición militar en apoyo al Gobierno yemení reconocido internacionalmente- no ha realizado comentarios al respecto ni se han podido verificar de forma independiente las declaraciones de los hutíes.

El anuncio hutí se produjo después de que la coalición militar ordenara este domingo la evacuación del puerto y terminal petrolera de Ras Isa, en el oeste de Yemen, un puerto vital para las importaciones de combustible para los rebeldes.

Estos ataques también tienen lugar en medio de una intensificación de los ataques cruzados entre Riad y los hutíes, grupo respaldado por Irán, que en las últimas semanas han reivindicado numerosas acciones contra objetivos civiles, militares y energéticos de Arabia Saudí, el mayor productor de petróleo de la OPEP.

Arabia Saudí sigue con su apoyo militar al Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, que se enfrenta en paralelo a una ofensiva insurgente terrestre en el sur del país, mientras mantiene su campaña de bombardeos en territorio bajo control hutí.