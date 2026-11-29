El conservador Partido Popular (PP) ganó este domingo las elecciones generales adelantadas en España y podrá formar Gobierno con la ultraderecha de Vox, ya que ambos superan con holgura los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso con más del 95 % del voto escrutado.

Con el 95,02 % del escrutinio realizado, el PP obtendría el 32,54 % de los votos y 134 diputados, a los que habría que sumar los dos escaños de su partido aliado en Navarra (norte), UPN, y Vox el 16,05 %, lo que supone 51 diputados (18 más que en 2023), con lo que entre los tres suman 187, mientras que el PSOE obtendría 115 diputados y un 28,88 % de los votos.

Así, con este resultado las dos fuerzas de derecha podrán poner fin a ocho años de Gobierno de Sánchez.

El líder popular siguió el resultado de los comicios con algunos miembros de su directiva y en torno a 22:40 hora local (21:40 GMT) recibió la llamada de Sánchez, precisaron las fuentes.

En la sede del PP estaba también la presidenta del Gobierno regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, y los expresidentes del Gobierno español Mariano Rajoy y José María Aznar.