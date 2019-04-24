Periodista palestino muere en protestas en Gaza

El camarógrafo palestino Yaser Murtaja, de 30 años, recibió un disparo el viernes y sucumbió a sus heridas el sábado. Fue el vigésimo noveno palestino en fallecer en la última oleada de protestas que comenzaron en la frontera hace un par de semanas.

Según las autoridades de la Franja de Gaza, al menos otros tres periodistas resultaron heridos en las escaramuzas del viernes. El fotógrafo independiente Ashraf Abu Amra dijo a la agencia de noticias Reuters que estaba filmando junto a Murtaja, que llevaba un chaleco protector y un casco. Ambos fueron claramente identificados como periodistas.

“Grabamos cómo los adolescentes prendían fuego a los neumáticos: estábamos a unos 250 metros de la cerca fronteriza”, dijo Abu Amra. “Los soldados israelíes abrieron fuego, hubo heridos. Cuando había corrido a una nueva posición con Murtaja, de repente cayó al suelo. Grité, ‘Yasser, ¿estás bien?’ Había sangre en el suelo debajo de él, sabía que estaba gravemente herido cuando lo llevaron lejos”.

Fotos del lugar muestran a Murtaja en una camilla, todavía vistiendo su chaleco protector azul oscuro con la palabra “PRESS”. En un comunicado, el Ejército israelí dijo que sus fuerzas no atacan intencionalmente a periodistas.

“Las circunstancias en las que periodistas supuestamente son impactados por efectivos no son conocidas por las fuerzas defensivas y están siendo investigadas”, indicó.

La represión de Israel contra las protestas ha sido criticada a nivel internacional. Desde el 30 de marzo miles de palestinos se han reunido en la frontera para reivindicar su derecho a regresar a las zonas que ahora forman parte del territorio israelí y de las cuales sus familias huyeron o fueron expulsadas. El Gobierno israelí se opone a la inmigración al temer que por dejar volver a los palestinos la población judía deje de ser la mayoritaria.