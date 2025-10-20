Al altar con tu perro: no lo hagas sin tener esto en cuenta

Te vas a casar. Es tu día soñado y querés que tu adorado perro esté presente. Está de moda y es tierno y divertido a la vez. Antes de tomar la decisión toma en cuenta todos estos aspectos:

1. Evaluá la personalidad de tu perro

Antes de hacer planes para incluir a tu perro en la ceremonia, es crucial evaluar su temperamento y comportamiento. Considerá lo siguiente:

Sociabilidad : ¿Tu perro se siente cómodo alrededor de muchas personas?

Nivel de Energía : ¿Puede tu perro mantenerse calmado durante períodos largos?

Entrenamiento: ¿Tu perro responde a comandos básicos y puede caminar con correa sin tirar?

Si tu perro es particularmente nervioso o demasiado enérgico, quizás una boda grande no sea el mejor entorno para él.

2. Verificá las políticas del lugar de la boda

No todos los lugares para bodas permiten la presencia de mascotas. Antes de hacer cualquier otro plan, asegurate de que el lugar de tu ceremonia y recepción permita animales y conoce las reglas específicas que puedan tener al respecto.

3. Nombrá a un cuidador de confianza

Este es uno de los aspectos más importantes a considerar. Asigná a una persona de confianza, preferiblemente alguien que tu perro conozca y con quien se sienta cómodo, para encargarse de él durante el evento. Esta persona se responsabilizará de necesidades prácticas como:

Paseos

Alimentación

Hidratación

Cuidado emocional

4. Ensayo con el perro

Tal como importantes son los ensayos para los humanos, también lo son para los perros. Llevá a tu perro al lugar y permítele familiarizarse con el entorno. Practicá las partes de la ceremonia en las que participará, ya sea caminando por el pasillo, llevando los anillos, etc.

5. Prepará un kit para tu perro

Prepará un kit especial para tu perro, que incluya todo lo que pueda necesitar durante el día:

Agua y tazones para beber.

Comida y golosinas.

Bolsas para desechos.

Juguetes familiares.

Una manta o cama.

Toallas para limpiarlo en caso de que se ensucie.

6. Considerá la ropa o accesorios

Algunos dueños optan por vestir a sus perros con atuendos especiales para la boda. Si decidís vestir a tu perro, asegurate de que la ropa:

Sea cómoda y no restrinja sus movimientos.

No cause irritación o incomodidad.

No tenga elementos pequeños que puedan ser masticados o tragados.

7. Pensá en el plan B

Siempre es bueno tener un plan alternativo en caso de que algo no salga según lo previsto. Si tu perro se muestra demasiado ansioso, estresado o está teniendo un mal día, prepárate para hacer cambios en el último momento. Esto podría significar que tu perro se salte algunos momentos de la ceremonia o pase más tiempo descansando en un área tranquila.

8. Capturá el momento

Finalmente, asegurate de que tu fotógrafo esté al tanto de todas las participaciones de tu perro en la boda, para que pueda capturar cada momento especial. Las fotos con tu perro pueden convertirse en algunos de los recuerdos más preciados de tu día especial.

Incluir a tu perro en tu boda puede agregar un toque personal y significativo a la celebración, siempre que te asegures de que esté preparado y cómodo.