¿Por qué los ojos del Pug son tan prominentes? Problemas oculares frecuentes

Al perro Pug se lo fue seleccionando durante generaciones por tener la cara chata (braquicefalia). En un perro de hocico largo, la órbita, que es el hueco del cráneo donde se aloja el ojo, es profunda. En el Pug es chata y poco profunda, y el ojo queda adelantado.

Además, a muchos Pugs los párpados no les alcanzan para tapar toda la córnea cuando parpadean ni cuando duermen (se llama lagoftalmos). Siempre queda un pedacito de ojo al aire, que se reseca y junta polvo.

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La lágrima tampoco se reparte bien sobre una córnea tan expuesta, así que lubrica menos y el tejido se va gastando. Y como el hueso casi no lo protege, un roce con una rama, un juego brusco con otro perro o un golpe contra un mueble pega directo en el ojo.

Úlceras corneales

Son lo que más se ve. Una úlcera es una herida en la capa superficial de la córnea, y si no se trata rápido puede afectar la vista. Los Pugs tienen erosiones y lesiones en la córnea mucho más seguido que perros de hocico largo, como el Pastor Alemán.

Alcanza con poco: el viento de la ventanilla del auto, el polvo de la calle, un rasguño mientras corre atrás de un juguete. Como la córnea está tan adelantada y el parpadeo la cubre mal, cualquier daño rompe la barrera de protección. Se nota enseguida: el perro parpadea todo el tiempo o no puede abrir el ojo (blefaroespasmo), lagrimea mucho, con líquido transparente o con pus, y aparece una mancha blanquecina o azulada en el centro.

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Ojo seco o queratoconjuntivitis sicca (QCS)

En las razas de cara chata la córnea es menos sensible, y eso baja la señal nerviosa que les avisa a las glándulas que produzcan lágrima. El ojo fabrica menos líquido del que necesita una superficie tan grande y expuesta, y eso deriva en inflamación crónica, secreción espesa y un daño que va avanzando.

Una pista típica es una secreción pegajosa y amarillenta en el rincón interno del ojo cuando se despierta. Antes de decir “son lagañas”, conviene consultar: puede ser que la lágrima sea poca o de mala calidad.

Proptosis

Es lo más grave. El ojo se sale hacia adelante y los párpados quedan atrás, así que no puede volver solo a su lugar. La presión de los tejidos que lo rodean por detrás y la tensión de los músculos cortan el drenaje de la sangre. Después vienen congestión fuerte, córnea muy hinchada y daño en el nervio óptico, todo en poco tiempo.

Pasa por sujetar mal al perro (tirarle del cuello o de la cabeza en un forcejeo con la correa), por caídas desde poca altura o por peleas. Es una urgencia: hay que operar enseguida para intentar acomodar el ojo, y si los vasos quedaron muy dañados, a veces hay que sacarlo (enucleación).

Pigmentación de la córnea

Con el aire constante, los microgolpes repetidos y una inflamación leve que no se va, muchos Pugs desarrollan queratitis pigmentaria. Con los años crecen vasos sanguíneos hacia el centro de la córnea y depositan melanina, un pigmento oscuro que le va tapando la visión.

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No duele y avanza despacio, así que casi nadie lo nota. El perro se arregla con el olfato y el oído, y el problema aparece cuando ya está avanzado.

Con una revisión oftalmológica periódica, usando lámpara de hendidura, se ven los primeros depósitos y se puede frenar con tratamiento médico o cirugía antes de que la pérdida de visión no tenga vuelta atrás.